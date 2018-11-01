Zeytindalı Harekatı Kahramanları Futbol Turnuvasının şampiyonu Germencik oldu

Aydın'da Din Görevlileri ve Camiler Haftası dolayısıyla düzenlenen Zeytindalı Harekatı Kahramanları Futbol Turnuvasının final maçında Efeler Müftülüğü'nü 5-0 mağlup eden Germencik Müftülüğü futbol takımı şampiyon oldu.

Aydın İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Zeytindalı Harekatı Kahramanları Futbol Turnuvası” sona erdi. 12 ilçe müftülüğünün katıldığı turnuvanın final maçında Efeler Müftülüğü, Germencik Müftülüğü ile karşılaştı. Rakibini 5-0 farklı mağlup eden Germencik Müftülüğü futbol takımı şampiyon olurken, oyuncular maç sonu büyük sevinç yaşadı. Çine Müftülüğü futbol takımını 6-2 mağlup eden Nazilli İlçe Müftülüğü futbol takımı ise üçüncülüğü elde etti. Maç sonunda düzenlenen kupa töreninde şampiyon Germencik Müftülüğü futbol takımının kupasını Aydın Müftüsü Ercan Aksu verdi.

Aydın Müftüsü Ercan Aksu turnuva ile ilgili olarak “12 ilçeden imamlarımızın çıkarmış olduğu takımlar bu turnuvaya katıldı. Personelimiz arasında birlik, beraberlik ve kardeşliği sağlamak amacıyla maçlar yapıldı. Turnuvada Nazilli üçüncü olurken final maçında karşılaşan Efeler ve Germencik maçında şampiyon Germencik oldu. Bu turnuvada kazanan dostluk oldu. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.