Zıpkıncılar marifetlerini Didim’de yarışarak sergileyecek

Bu yıl Muğla-Ören ve İstanbul-Tuzla’da yapılan iki ayrı eleme müsabakalarında üst sıralarda yer alan toplam 14 sporkulübünün sporcuları, dereceye girmek ve Türkiye şampiyonu olmak için 5 saat boyunca açık denizde en yüksek puanı getiren en fazla miktarda balığı avlamaya çalışacaklar. Sporcular balık avını tüpsüz ve tek nefeste birçok dalış yaparak gerçekleştirecekler.

7 Temmuz’da Didem Sahil Meydanı’nda saat 16.30’da yapılacak ve bütün kulüplerin katılacağı kortej yürüyüşü ile şampiyonanın açılış töreni gerçekleştirilecek. 8 Temmuz Cumartesi sabahı Didim sahilinden denize botlarla açılacak 14 kulüp sporcuları saat 09.00-14.00 arası madalya için birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek. Kapanış ve ödül töreni Didim Meydanı’nda aynı gün saat 17.00’da yapılacak.

Kulüplerin aldığı sonuçlara göre A Milli Takım kampına girecek sporcular belirlenecek. TSSF Zıpkınla Balıkavı A Milli Takım’ımız, 13-17 Eylül’de Hırvatistan’da yapılacak Zıpkınla Balıkavı Avrupa-Afrika Şampiyonası’nda yarışacak.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, şampiyonaya katılan bütün kulüplere ve sporculara başarılar dileyerek, Didim Belediyesi, Didim Kaymakamlığı, Didim Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne organizasyona verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.