Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası sona erdi

Dereceye giren sporcular Eylül ayında Hırvatistan’da yapılacak Avrupa Şampiyonasında ülkemize temsil edecek.

Bölge şampiyonalarında yarışarak finale kalan Türkiye’nin en iyi zıpkınla balık avcılarından oluşan takımlar, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Didim’de mücadele etti. Şampiyona 7 Temmuz Cuma günü Didim’de Altınkum Yalı Caddesindeki kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş sonrasında şampiyonaya katılacak takımlar tanıtıldı. Şampiyonanın açılışında konuşan Didim Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, “Didim son yıllarda özellikle turizm ve festival konusunda her geçen gün çıtasını yükseltmekte ve bu tür güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutlu; bizler bundan sonrasında bu tür etkinliklerin yapılmasında öncü olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından şampiyonaya katılan 16 takım tanıtılırken ardından Didim Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi.

Şampiyonanın ikinci gününde Didim açıklarında yarışma gerçekleştirildi. Didim’de Fener Burnu ile Sağ-Tur bölgesi arasında kalan kısımda sporcular Zıpkınla balık avına çıktı. Hakemler gözetiminde gerçekleşen yarışma saat 14.00’de sona erdi. Saat 16.30’da ise vurulan balıklar hakemler ve sporcuların gözetiminde kontrol edilip ağırlıkları belirlendi ve puanlar verildi.

Hakemler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Bireysel kategoride İzmir Bayraklı Belediyespor kulübünden Recep Aslan birinci, Kuşadası Ada Sualtı Sporları Kulübünden Hüseyin Efe Taşdibi ikinci ve yine Kuşadası Ada Sualtı Sporları Kulübünden Melih Turan Aydıner üçüncü oldu.

Takımlar kategorisinde ise İzmir Bayraklı belediyespor 1., Kuşadası Ada Sualtı Sporları Kulübü 2. ve Bursa Çalıkuşu Gençlik Spor Kulübü 3. oldu.

Ödül töreninde Şampiyonaya destek veren Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kuşadası Liman Başkanlığı ile destek veren kurumlara teşekkür plaketi ile hediyeler verildi. Dereceye giren sporculara ve Kulüplere Federasyon tarafından madalya ve Kupa verilirken Didim Belediyesince de şilt verildi.

Düzenlenen şampiyonayla ilgili bilgiler veren Türkiye Su altı sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cumhur Sakız, “Uzun yıllardır Didim’den birçok kez bunu yaptık. Bugünkü finallere 16 takımdan 4’er sporcu ile iştirak edildi. Burada seçilecek 8 tane bireysel sporcu Avrupa Şampiyonasına katılacak. Buradaki heyecanları Avrupa şampiyonasında göstererek uluslar arası dereceye Türkiye’yi getirmek istiyoruz” dedi.

Türkiye Su altı sporları Federasyonu Genel Sekreteri Hakan Aktaç ise, “Güzel bir şampiyona oldu. Buranda milli takıma sporcu seçilecek. Eylül ayında Hırvatistan’da düzenlenecek şampiyonasına katılacak. İnşallah şampiyonada madalyalar alacağız” dedi.