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23 Kasım 2017 17:58

Ziraat odası başkanlarından AK Parti İl Başkanı Ertürk’e hayırlı olsun ziyareti

Aydın’da faaliyet gösteren ziraat odası başkanları, göreve yeni atanan AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziraat odası başkanlarından AK Parti İl Başkanı Ertürk’e hayırlı olsun ziyareti

23 Kasım 2017 17:58


Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı başkanlığındaki heyet, AK Parti Aydın İl Başkanı olarak göreve yeni atanan Ahmet Ertürk’ü parti binasında ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyaretinde, Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, Ertürk’e çiçek takdim ederken, Ertürk’te başkanlara tatlı ikramında bulundu.


Ziraat Odası Başkanları, tarım camiasından birinin il başkanı olarak atanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, artık çiftçilerin sorunlarını daha yakından iletme fırsatı bulduklarını dile getirdiler.


AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çiftçilerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Ertürk, “Çiftçiler önemli insanlar. Çiftçilerin üreten insanların temsilcilerisiniz. Sizin öneri ve tavsiyeleriniz, bizim için çok daha önem arz ediyor. Çünkü ürettiği ürünler ile bu toplumu besleyen bu toplumu doyuran bu toplumu giydiren çiftçilerin haklarını ödeyemeyiz. Onlar için ne yapsak azdır. Onun için çiftçilerimizin dertleriyle dertleneceğiz. Öneri ve tavsiyeler çok önemli. Sorunlarımız ne ise, ne yapılacaksa el birliği ile yapalım” diye konuştu.




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