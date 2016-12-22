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22 Aralık 2016 16:35

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

22 Aralık 2016 16:35

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. maçında evinde Süper Lig ekibi Bursaspor’u konuk eden Aydınspor 1923, rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 57. dakikasında Merter Yüce sakatlanarak oyundan çıkınca, değişiklik hakkı dolan Bursaspor maçı 9 kişi tamamladı.

Maçtan dakikalar
16. dakikada Aydınspor 1923’lü Berat Ali’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Mert son anda kornere tokatladı.
18. dakikada Vedat’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Reşo, ceza sahası içinden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0
30. dakikada golden sonra yüklenmeye devam eden Aydınspor 1923’te Berat Ali savunma arkasına sarktı. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan 23 yaşındaki oyuncunun sert şutunda, Mert Günok başarılıydı.
49. dakikada soldan hareketlenen Tahir, kaleyi yokladı ancak başarılı olamadı. Bu pozisyonda ceza sahası içindeki Berat Ali oldukça müsait pozisyondaydı.
74. dakikada Vedat’ın pasına hareketlenen Tahir‘in karşı karşıya kaldığı pozisyondaki plase vuruşunu Mert son anda çıkardı.
79. dakikada Aziz’in soldan güzel ortasında ceza sahası içerisinde yer alan Faty kafa vurdu. Tecrübeli oyuncu, topa istediği gibi vuramayınca Bursaspor eşitlik fırsatını tepti.

Stat: Adnan Menderes
Hakemler: Koray Gençerler xxx, Erdem Bayık xxx, Bahtiyar Birinci xxx
Aydınspor 1923: Evren xxx, Erdi xxx, İsmail xxx, Serkan xxx, Ömer xxx, Gürcan xxxx, Vedat xxx (Ramazan dk. 89 ?), Oğuzhan xx, Reşo xxx (Şamil dk. 21 xx), Berat Ali xxxx, Tahir xx (Emre dk. 85 ?)
Teknik direktör: Göksel Özdemir
Bursaspor: Mert Günok xx, Mert Örnek x, İsmail x (Merter dk. 27 x ) Bilal x, Sercan x, John x, Sinan x (Del Valle dk. 46 xx), Faty x, Necid x (Kubilay dk. 46 xx), Aziz x, Ertuğrul x
Teknik direktör: Hamza Hamzaoğlu
Kırmızı kart: John (dk. 44) (Bursaspor)
Gol: Reşo (dk. 17) (Aydınspor 1923)
Sarı kartlar: John, Mert Günok, Aziz (Bursaspor), Berat Ali, Evren (Aydınspor 1923)



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