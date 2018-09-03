Zorla senet imzalatan suç çetesinin 8 üyesi tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Gasp Büro Amirliğinin Aydın’ın Efeler ve Kuşadası ilçeleri ile İzmir’de 8 adrese 100 polisin katılımıyla düzenlediği şafak baskınında çete liderinin da aralarında olduğu 2’si kadın 11 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili aranan diğer 2 şüphelinin de hırsızlık ve gasp suçlarından daha önce polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildiği belirlenmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., C.C., M.T., H.İ.G., B.K., M.D., Ş.T. ve İ.K. tutuklanırken, B.G. savcılık, H.G. ve O.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.