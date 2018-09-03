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03 Eylül 2018 20:28

Zorla senet imzalatan suç çetesinin 8 üyesi tutuklandı

Aydın ve İzmir’de vatandaşlara zorla senet imzalattıkları iddia edilen organize suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklandı.

Zorla senet imzalatan suç çetesinin 8 üyesi tutuklandı

03 Eylül 2018 20:28


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Gasp Büro Amirliğinin Aydın’ın Efeler ve Kuşadası ilçeleri ile İzmir’de 8 adrese 100 polisin katılımıyla düzenlediği şafak baskınında çete liderinin da aralarında olduğu 2’si kadın 11 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili aranan diğer 2 şüphelinin de hırsızlık ve gasp suçlarından daha önce polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildiği belirlenmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., C.C., M.T., H.İ.G., B.K., M.D., Ş.T. ve İ.K. tutuklanırken, B.G. savcılık, H.G. ve O.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.




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