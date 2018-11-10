1. ULOK Kongresi düzenleme kurulu üyelerine teşekkür belgesi verildi

Balıkesir'de düzenlenen 1. ULOK kongresine katkı veren düzenleme kurulu üyelerine kahvaltı sonrası, teşekkür belgesi verildi.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen 1.Ulusal Lise Öğrencileri Kongresi Bilim Ve Düzenleme Kurulu üyelerine kahvaltı sonrası teşekkür belgesi verildi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen 1. Ulusal Lise Öğrencileri Kongresinin bilim ve düzenleme kurulu üyeleri ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

27 farklı ilden 270'e yakın misafiri ilimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık diyerek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Bugün burada birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğum bu ekibin, sizlerin sayesinde son derece güzel bir kongre süreci yaşadık. İnşallah gelecek yıl ikincisini, daha güzellerini de yapmak nasip olur. İlimizi ziyaretlerinde Bakanımızın da ifade etmiş oldukları üzere Balıkesir olarak ödevimiz bundan sonra Türkiye ile değil dünyayla yarışmak. İnşallah çok daha güzel, başarılı çalışmalara imza atacağız. Buna yürekten inanıyorum" dedi. Müdür Yıldız sözlerinin devamında, "Gerçekleştirdiğimiz kongre dışarıdan bakanlar için üç gün süren bir çalışma gibi gözükebilir ama çalışmanın, kongrenin öncesinde 5-6 ay süren bir emek var. Emekleri, gayretleri için Prof. Dr. Feray Köçkar Hocamızın şahsında üniversitemizin bütün akademisyenlerine, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Hüseyin Aşık ve Şube Müdürümüz Fahri Acar'a, Ayşe Pınar Dülker'in şahsında AR-GE Birimimizin tüm çalışanlarına ve her zaman olduğu gibi bu programda da desteğini bizden esirgemeyen Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Eğitim, çok farklı bir kulvar. Her şey eğitimle başlıyor diyerek sözlerine başlayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Şehirde ne yapacaksak gençlerle yapmamız gerek. Kongreler de bunun önemli bir aracı. Şehrin tanıtımı kongrelerle yapılıyor. Hayata tutunacak projelerle insanlar hem akademik olarak gelişiyor hem de bu projeler şehre katkı sağlıyor. Üniversite, Milli Eğitim ve yerel yönetimlerle böyle güzel ortak çalışmaların devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Eğitim ve öğretimde fark oluşturacak bu önemli projeye emek veren öğretmenlere teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından kahvaltı etkinliği sona erdi.

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feray Köçkar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Acar, Karesi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Ahmet İnan, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.