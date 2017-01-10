Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 15:56

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

10 Ocak 2017 15:56

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Edremit ilçesinde bir kahvaltı düzenlendi. Düzenlenen kahvaltıda gazetecilerin sorunları için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kahvaltılı bir buluşma toplantısı düzenlendi. Yaklaşık 20 gazetecinin katıldığı toplantıya Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de katıldı. Körfez bölgesinde görev yapan gazetecilerin katıldığı etkinlikte çalışan gazeteciler sorunlarını ve dileklerini masaya yatırma fırsatı buldular.
Düzenlenen etkinlikte konuşan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir "Biz 56 yıl önce "Simidimiz ve Hürriyetimiz" diye mücadele başlatan o basın emekçisi ustalarımızı, üstatlarımızı bu gün saygı ile yad ediyoruz. Bu gün sadece sarı basın kartı alan arkadaşlarımızın yararlanabildiği yıpranma hakkını 56 yıl önce herşeylerini bir kenara bırakarak şanlı bir direniş sergileyen o gazetecilere borçluyuz. 56 yıl önce meslektaşlarımızın oluşturduğu o birlikteliğin en azından yüzde 20’sini, yüzde 30’unu yapmak zorunluluğumuz var. Mesleki çıkarlar doğrultusunda her kez birbirine omuz vermek zorunda. Kimse bu meslekte ayrıcalıklı da değil. Bu mesleği yapıyorsak birbirimize omuz vermek zorundayız."dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç