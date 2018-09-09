10. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu’na yoğun ilgi

’su gerçekleştirildi. Yarışı erkeklerde Getaye Gelaw, kadınlarda ise Özlem Kaya kazandı.

Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan 12 kilometrelik koşu, saat 09.00’da Atatürk Stadı’nda start aldı. İsmail Akçay Yol Koşusu’na aralarında Kenya ve Etiyopyalı sporcuların da bulunduğu 550 atlet katıldı. Yarışın erkeklerde 38 dakika 53 saniyelik derecesiyle Ankara Ego sporcusu Getaye Gelaw oldu. Fetene Alemu Regasa 39.02 ile ikinci, Cihat Ulus 39.35’le üçüncü oldu. Kadınlarda ise Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Özlem Kaya 44 dakika 03 saniyelik derecesiyle ipi en önde göğüsledi. Ümmü Kiraz 44.55 ve Yayla Kılıç 46.15’lik dereceleriyle ikinci ve üçüncülüğü elde etti.

Maraton koşusu sonunda Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile Adil Çelik, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir’in efsane maratoncu ismi İsmail Akçay, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul kadınlarda ve erkeklerde dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Erkeklerde 1. olan Getaye Gelaw’a ödülünü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu verirken kadınlarda 1.olan Özlem Kaya’ya ödülünü AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur verdi. Sporculara toplam 90 bin 500 lira ödül verildi.

Kafaoğlu: "İsmail Akçay büyük bir değer"

10.cusu gerçekleşen İsmail Akçay Yol Koşusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu efsanelerin sağlığında anılmasının önemli olduğunu vurgularken İsmail Akçay çok büyük bir değer olduğunu söyledi. Başkanı Kafaoğlu, “Yarışın Balıkesirimize ve atletizme hayırlı olmasını diliyorum. 10.su gerçekleştiriliyor. Bu şekilde efsanelerin ismini sağlığındayken yapılan etkinlikleri son derece önemli buluyorum. Genel de efsanelere öldükten sonra bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama kendi hayattan geçtiği için haberi olmuyor. O yüzden sağlığındayken yapılarak onurlandırılması bizimi için önemli. Bu sene ilgi daha da fazla 550 atletimiz katıldı. 2014’te 187 atlet katılmıştı. Önce 200’lere sonra 300’lere ulaştık şimdi de 550 kişi katılım sağladı. Kendimizle yarışıyoruz. İsmail Akçay 1972 yılında asrın atleti seçilmiş. Henüz olimpiyatlarda maratonlarda onun yaptığı dereceyi yapan bir sporcu yok. Büyük bir başarı bu. Bu değerlere sahip çıkarak gençlerimiz için idol oluşturmaya çalışıyoruz. Spora ve sporcuya değer veriyoruz. Gençlerimiz sporun bir branşıyla ilgilenerek kötü alışkanlıklardan uzak dursun istiyoruz. Geleceğin İsmail Akçay’larını yetiştirmek istiyoruz. Bu organizasyonlar bunun için önemli. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı gelecek yıllarda organizasyonları geliştirerek daha iyi hale getireceklerini ifade ederken yoğun katılımdan dolayı memnun olduklarını ifade etti. Hasan Avcı, “Güzel bir Pazar günü vatandaşlarımızın ve sporcularımızın yoğun katılımıyla 10.sunu düzenlediğimiz İsmail Akçay yol koşusunu düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Balıkesir’imizin medarı iftiharı İsmail abimizin adına düzenlenen bu koşu gayet güzel bir şekilde geçti. Geçen seneye göre daha kaliteli bir şekilde düzenlemiş olduk. İnşallah önümüzdeki senelerde daha iyi organizasyonlarla İsmail Akçay yol koşusunu devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Çintimar: "Maratonu sağlıklı yapabilmek için sınır koyduk"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar yarışmayı daha sağlıklı yapabilmek adına sayı sınırı koyduklarını belirtirken İsmail Akçay’a sahip çıkılarak onun bu şekilde onure edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Çintimar, “Bugün Balıkesir’de 10. kez düzenlediğimiz İsmail Akçay yol koşusunun startını verdik. Çocuklarımız, gençlerimiz, abla ve abilerimiz hepsi bugün bizle beraber yarışıyor. İsmail Akçay yol koşusunu 550 sporcu ile sınırlandırdık. Yarışmayı daha sağlıklı yapabilmek için sporcularımıza daha iyi yapabilmek için sınırlandırma yapıyoruz. Bu yarışmada isim İsmail Akçay ülkemizin yetiştirdiği en büyük maratoncularımızdan birisidir. Bunun adına mutluyuz. Bu anlamda ona sahip çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu başta olmak üzere Balıkesir Valisine ve protokole çok teşekkür ediyoruz. Şampiyon sporcularımıza bu tip organizasyonlar belediyelerimizin sahip çıkmasıyla birlikte geçmişine değer vermeyen, geleceğine değer veremez sloganı ile bu tip organizasyonları yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Akçay: "Çok gururlandım"

Adına düzenlenen maraton nedeniyle gururlu olduğunu dile getiren İsmail Akçay, "Hakikatten çok gururlandım. Bu organizasyonu üstlenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya ne kadar teşekkür etsem azdır gerçekten böyle bir organizasyonu üstlendikleri için. Bu yarışa İsmail Akçay için gelmemişlerdir. İsmail Akçay gibi çok kişiler var. Ama burada çok önemli olan bir şey var. Buraya gelenler Türk Bayrağına saygısından dolayı geldiler. Çünkü ben o göğsümdeki Türk Bayrağını, 28 ülkede en önde koşarak Türkiye’nin tanıtımını yaptım. Şimdi de Balıkesir’deki Balıkesir halkını temsilen Balıkesir’in reklamını yapıyorum. Çok gururluyum" şeklinde konuştu.

Maraton renkli görüntülere sahne olurken Ankara’dan maratona katılan Hasan Özer bağlamasıyla koşarak ilginç bir görüntüye imza attı. Aşık baba olarak kendisini tanıtan Hasan Özer; “Bu yarışa ilk defa katılıyorum. Ama daha önce ülkenin birçok ilinde sembolik olarak katılıyorum. Geçen hafta İzmir’de cura ile katıldım. Sembol olarak, renk katmak için katılıyorum. Gençleri spora çekmek için çalışıyorum” dedi.

Kadınlarda ipi göğüsleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Özlem Kaya, "Bu benim yarışmaya 3. katılışım. İsmail Akçay abimiz adına koşmak benim için çok gurur verici. Onun adına koştuğum için çok çok mutluyum. Şampiyon olmak için gelmiştim, şampiyon oldum, mutluyum” dedi.

Erkekler kategorisinde 3. olan Cihat Ulus ise, “Kütahya’dan ilk kez bu yarışa katılıyorum. Çok güzel bir yarıştı. Böyle büyük bir kişinin adına İsmail Akçay adına katılmak çok güzel. Bizim dinimizle, dedemizin adına koştum yarışı ve üçüncü bitirdim" şeklinde konuştu.