100 bin dolara ithal edilen makineyi 60 bin liraya Türkiye'de üretti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaptığı AR-GE çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken kaşif Faruk Durukan, ilaç üretiminde kullanılan ve yurt dışından ithal edilen ilaç etken maddesi üretim cihazını kendi imkanlarıyla tamamen milli olarak Türkiye'de üretmeyi başardı.

Özellikle etken madde ve bor üzerine çalışmalarıyla son günlerde dikkatleri üzerine çeken AR-GE firması sahibi Mucit Faruk Durukan son olarak ilaç sanayinde kullanılan ve yurt dışında ortalama 100 bin dolar gibi fiyatlara ithal edilebilen ilaç etken maddesi üretim cihazını tamamen milli imkanlar ile yaklaşık 60 bin liraya üretmeyi başardı. İlaç sanayiden, kendi ilaçlarını kendi üreten eczacıların kullanımına uygun bir şekilde üretilen makine ile ilaç etken maddeleri üretimi yapılabiliyor. Amerika'nın dolar oyunları sonrasında dışa bağımlılığı azaltmak için projeler ürettiklerini ifade eden Durukan, dolar ile satın alınan değil Türk Lirası ile üretilen yeni stratejik öneme sahip bir makine yaptıklarını ifade etti.

Üretimini yaptıkları makineler ile artık eczacıların da butik bazda ilaç etken madde üretimi yaparak sektörde var olacaklarını ifade eden Faruk Durukan, “Bu cihaz tıbbi bitkilerde etken madde üretmekte en önemli kısımdır. Bu cihaz olmadan olamıyor. Bu cihaz bizim şirketimizde 20 yıldır var. Biz yaklaşık olarak yüzün üzerinde doktora ve yüksek lisans ve akademik çalışmalara etken madde üretiyoruz. Ama bizim bundan sonraki hedefimiz, eczaneler tıbbi etkin maddelerini kendileri üretsinler. Bu ürettiğimiz pilot tipi spray drydır. Çok rahatlık ile bir eczanenin içerisinde bile çalışabilecek bir kapasitededir. Bunun ikinci büyük bir avantajı bu cihazın daha evvelden 100 bin dolar gibi fiyatı olan bir cihazın 60 TL'ye üretiyor olmuş olmamız. Daha önemlisi Türkiye'de yapılmış olması. Yurt dışından bize ambargo yapmak isteyen firmalar için çok büyük bir gözdağıdır. Bizim neler yapabileceğimizi göstermek adına da çok önemlidir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları biz problemi avantaja çevirebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Tıbbi madde etken maddesi, kendi ilacımızı kendimiz üretecek makinaları yapıyoruz. İlacı değil, makinalarını yapıyoruz. Burası çok önemli" dedi.