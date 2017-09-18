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18 Eylül 2017 10:38

11 yıl önce öldürülen kuzenlerin cinayet zanlıları Adliyeye çıkarıldı

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, okula giderken kaybolduktan 44 gün sonra bir menfezde cesetleri bulunan ilkokul öğrencileri 10 yaşındaki Büşra Karabacak ve aynı yaştaki kuzeni Tuğçe Yıldırım’ı öldürdükleri şüphesiyle yakalanan 5 kişi geniş güvenlik önlemleri altında Adliyeye çıkarıldı.

11 yıl önce öldürülen kuzenlerin cinayet zanlıları Adliyeye çıkarıldı

18 Eylül 2017 10:38

Özel Harekat polislerinin de bekletildiği bölgede kuş uçurtulmadı.


Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 21 Mart 2006 tarihinde yaşanan olayda, Karacalar Mustafa Kangal İlkokulu 4-B sınıfına giden Büşra Karabacak (10) ve kuzeni Tuğçe Yıldırım (10), öğle paydosu için gittikleri evlerinden okula dönerken kaybolmuştu. İki kızın bulunması için jandarma, arama kurtarma ekipleri, köylüler ve yakınları arama kurtarma çalışması başlatırken, kuzenlerden 44 gün sonra acı haber geldi. İki kız çocuğunun cesetleri evlerine 8 kilometre mesafedeki komşu Çamurlu köyü yakınlarında bir menfezde poşete sarılı olarak bulundu. Cesetlerin tanınmayacak durumda olması sebebiyle fazla inceleme yapılamazken, Büşra’nın tırnaklarında erkek deri örneklerine rastlanmıştı. Yaşanan acı olayın üzerinden tam 11 yıl sonra olaya karıştıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Uzun bir aranın ardından 11 yıllık cinayet dosyasını yeniden aralayan Balıkesir polisi, daha önce tüm köyün erkeklerinden toplanan DNA örneklerini yeniden incelemeye gönderdi. Yapılan kriminal incelemelerin ardından öldürülen kızların tırnak aralarında kalan deri parçalarının DNA’larıyla cinayet zanlıları oldukları iddia edilen S.Y. ve A.Y. kardeşlerin DNA örneklerinin benzerlik gösterdiği iddia edildi. Bunun üzerine operasyona start veren polis S.Y.’yi Bergama’da, kardeşi A.Y.’yi ise Dikili’de sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alıp Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler S.Y. ve A.Y.’ye yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen biri kadın 3 kişiyi de gözaltına aldı.


Bugün Savaştepe Adliyesine geniş güvenlik önlemi altına çıkarılan şahıslar, adliyenin arka girişinden içeriye gizlice sokuldu. Basının görüntü almasına izin verilmezken, mahkemenin devam ettiği öğrenildi.




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