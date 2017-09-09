11 yıl sonra huzur içinde çocuklarının mezarına gittiler

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006 tarihinde, okula gitmek üzere evden çıktıktan sonra kaybolan 44 gün sonra bir menfezde cesetleri bulunan ilkokul öğrencileri 10 yaşındaki Büşra Karabacak ve aynı yaştaki kuzeni Tuğçe Yıldırım’ın katil zanlıları olarak, 11.5 yıl sonra, 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Öldürülen Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım’ın tırnakları arasında bulunan doku örnekleri ile olayla ilgili daha önce de gözaltına alınan S.Y. ve kardeşi A.Y.’den alınan örneklerin örtüştüğü açıklandı.

Bir kanalda yayınlanan programa konuk olan ve canlı yayında zanlıların yakalandığını haber alan aileler Savaştepe’nin Karacalar köyüne döndü. Karabacak ailesi, zanlıların yakalanmasının ardından evin önünde lokma yaptırarak herkese dağıttı. Ailenin avukatı İbrahim Erenci ve Cinayet Araştırma Uzmanı Emekli Polis Orhan Kemiksiz de İstanbul’dan Karacalar köyüne geldi. Cinayetin aydınlatılmasında büyük katkısı olan Avukat Erenci ve emekli Polis Kemiksiz’e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Avukat Erenci, "Köylüler köyün üzerindeki töhmetin kalkmasını istiyordu. Çalışmalarım doğrultusunda da köyden bu alçakça eyleme katılan olmadığını düşündüm. Bir özel rapor aldık. Bu adli tıbbın çalışması değildir. Özel bir üniversitede bir kürsü başkanının, Yeni Yüzyıl Üniversitesinden Adli Tıp Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu’nun büyük katkısı var. Ellerinden öpüyorum" dedi.

"Büşra ve Tuğçe’nin kanı yerde kalmadı"

Emekli Polis ve Cinayet Araştırma Uzmanı Orhan Kemiksiz ise, dosyada gizlilik kararı olduğunu söyleyerek şüphelilerin gözaltında olduğunu kaydetti. Büşra’nın annesi Hanife Karabacak ise, "11 yıldır jandarmaya gidip gidip geri geldik. Bizim televizyona çıkmamızı mı beklediler. Neden 11 yıl biz bu acıyı yaşadık?" dedi. Baba Karabacak ise, Büşra ve Tuğçe’nin kanının yerde kalmadığını söyledi.

Tuğçe’nin annesi Ayşe Yıldırım ise, cinayeti çözmekte büyük emeği olan Avukat Erenci, Orhan Kemiksiz ve televizyon ekibine teşekkür etti.

Anne Yılıdırım’ın açıklamaları esnasında bazı kadınların kendisine laf atmasına sinirlenmesi ile ortam kısa sürede gerildi. Bağrışmaların yaşandığı köy meydanında vatandaşlar tarafları sakinleştirdi. Aileler daha sonra hep birlikte köy mezarlığına gitti. Anne Ayşe Yıldırım ve Hanife Karabacak mezarlıkta gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan aileleri yakınları teselli etti.

Anne Ayşe Yıldırım, "Benim çocuğum girmezdi buraya. Yılanlardan korkuyorum, ben buralarda duramam derdi. Dualar okuyorum şimdi sana" diyerek acısını dile getirdi.