112 Acil Çağrı koordinasyon toplantısı yapıldı

Türkiye'de bütün acil çağrıların 112 sisteminde toplanması çalışmaları kapsamında yürütülen proje hakkında Vali Yazıcı'ya kurum yetkileri tarafından sunum yapıldı.

Toplantıda, çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendiren ve 24 saat sürekli erişim esasına dayanan projenin daha kapsamlı olması ve geliştirilmesi konuları ele alındı. Tek numara acil çağrı sisteminin önemini vurgulayan Vali Yazıcı, "112 Acil Çağrı Merkezimiz acil hizmet birimlerinden Emniyet, Jandarma, İtfaiye, Sağlık, Sahil Güvenlik, AFAD ve Orman Müdürlüklerine ait birimler tek çatı altında hizmet vermeye devam ediyor. Bütün birimler aynı binada olduğu için etkin bir iş birliği sağlanmaktadır. Buradaki amaç bir bütün halinde hizmet vermek. Tüm birimler arasında koordineli çalışma ve tüm çağrıların tek kayıt altında tutulmasını sağlamak" dedi.

Balıkesir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü; Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına bağlı olarak il mülki sınırlarını kapsayacak şekilde, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün görev alanına giren acil çağrıların tek çatı altında 24 saat sürekli erişim esasına göre karşılanması, sevk ve koordine edilmesi amacıyla geçen yıl içerisinde hizmete girdi.

112 Acil Çağrı Merkezinde yapılan toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Berber, Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Necati Kelemençe, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Eroğlu ile kurumların diğer sorumluları katıldı.