114 yaşındaki Fatma teyzeye ilk doğum günü pastası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 114 yaşına giren Fatma Bozkurt, uzun hayatında bir ilki yaşadı. Asırlık çınar Fatma teyzeye ilk doğum günü pastası Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı'dan geldi.

Ayvalık'ın kırsal mahallelerinden Beşiktepe'de yaşayan 3'ü kız, 3'ü erkek olmak üzere toplam 6 yetişkin çocuğu ve bu çocuklardan 25 torunu bulunan Fatma teyzenin ilk doğum gününde 89 yaşındaki en büyük evladı Nazire Şahin de hazır bulundu.

Bugüne kadara Ayvalık'ta yaşayan en yaşlı insan olduğu öğrenilen Fatma Bozkurt, kendisinin ilk doğum gününde Türkiye ve Türk Milleti için bol bol dualar etti.

Uzun yaşamında torununun torununu gören Fatma teyzenin 1904 yılında Bulutçeşme'de doğduğu ve eşini ise yaklaşık 30 yıl önce kaybettiği öğrenildi.

Hayatı boyunca zeytin işçiliği ve tarımla uğraşan Fatma teyze şimdiler de ise köyde çocuklarıyla torunlarının evlerinin bulunduğu bir arsa da tek göz kulübede yaşamını sürdürüyor.

Yaşlılık nedeniyle ayakları tutmayan yaşlı kadın, kulübesinin hemen yanındaki tuvalete ise ancak emekleyerek gidebiliyor.

En büyük torununun 48 yaşında olduğu öğrenilen Fatma teyzenin, bugüne kadar tarlalarda çalışmaktan doğum günü hiç kutlamadığını öğrenen Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı da bir pasta yaptırarak, yaşlı kadının 113 yıl sonra ilk kez doğum gününü kutladı.

Ayvalık'ta kırsal mahallelerindeki yoksul insanlara her türlü yardımları ulaştırmasıyla tanınan Fatma Cavlı'nın pastalı jesti yaşlı kadını oldukça duygulandırması ise dikkatlerden kaçmadı.