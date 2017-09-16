1,30 TL’lik çiğ süt fiyatı üreticiyi memnun etmedi

Bazı üreticiler fiyatı kabullenirken, bazı üretici birlikleri ise fiyatın sanayici baskısı ile verildiğini savunuyor.

Fiyata başından beri tepki gösterdiklerini ifade eden Gönen Süt Üreticileri Birliği Başkanı Necmi Ayyıldız, "Sanayiciler, fiyat artarsa enflasyon da artar diye komik bir bahana öne sürüyor" dedi.

28 Haziranda Ankara’da toplanan Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süte verdiği 1,30 TL’lik fiyatın ardından tartışmaların ardı arkasının kesilmediğini vurgulayan Ayyıldız, "Birlik olarak bu fiyata en başından itiraz eden nadir birliklerden biriyiz. İki buçuk aydır fiyatın değişmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Ulusal Süt Konseyi (USK) kurulduğundan bu yana ilk defa yerelde birlik ve sanayicilerle toplantı yapıp bir bildiri yayınladık. Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin ile beraber süt fiyatlarının artması için koordineli olarak hareket etmekteyiz. Geldiğimiz noktada şu anda bu fiyatın piyasayı yansıtmadığı ve bu fiyatın yükselmesi gerektiği apaçık ortaya çıkmıştır. Fakat biz mücadelemizi sürdürürken sanayicilerde Tarım Bakanlığı nezdinde mücadelelerini sürdürmekteler. En son yapacak bir şeyleri kalmadığında süte bir zam daha yapılırsa enflasyon yükselir diye bir sebep önümüze sürmektedirler. Son üç yıldır süt ürünlerine yüzde 30 zam gelirken, süte yapılan yüzde 7 zamdan sonra ikinci yapılacak zammın enflasyonu artıracağı söylenmektedir. Şu anda Gönen Süt Üreticileri Birliği olarak bizim beklentimiz bir hafta içerisinde Ulusal Süt Konseyi (USK) nezdinde bir toplantı yapılmasıdır. Bu da olmadığı takdirde, kendi bölgemizdeki sanayicilerle bir araya gelerek kendi fiyatımızı oluşturacağız" şeklinde konuştu.