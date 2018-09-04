14. Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri’nde resim sergisi

sü düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri Ayvalık’ta yaşayan 28 ressamın hazırladığı karma resim sergisi ile devam etti.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Orhan Peker Sanat Galerisi’nde gerçekleşen serginin açılışında; Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in yanı sıra ünlü televizyon programcısı Nebil Özgentürk, belediye meclis üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, çok sayıda sanatsever hazır bulundu.

Yaklaşık 28 sanatçının 28 adet eserinin beğeniye sunulduğu serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültür ve sanatın başkenti olmaya namzet konumuyla da turizm alanında gelişimini sürdürdüğüne işaret etti.

Ayvalıklı 28 sanatçıya teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Başkan Gençer, “Ayvalık, sanatçıyı besleyen ve sanatçılarla beslenen bir kent. Bu yüzden çok şanslıyız. Üstelik Ayvalık’taki sanatçı dostlarımız Ayvalık’ın doğal ve kültürel değerlerinin korunmasını da adeta misyon olarak üstlenmiş ve ilçemizin her yanının sanatsal bir değere dönüşmesine de katkı vermektedirler. O yüzden de inşallah bizden sonra gelecek kuşaklara da Ayvalık’ımızı aynı safiyane güzellikleriyle teslim ederiz diye düşünüyorum. Burada sergilenen eserlerde de doğa ve insan objeleri ön plana çıkıyor. Sanatçılarımız bu eserleri ortaya çıkarırken Ayvalık’tan ilham almışlar. Bu yüzden de sanatçılarımıza tek tek teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.