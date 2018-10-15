14. Ayvalık Zeytinyağı Hasat Günleri için geri sayım

Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri 26-27-28-29 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. Bu yılki şenliğin sloganı “Zeytinyağı sağlık kaynağı” olarak belirlendi.

Hasat Günleri programı Ayvalık Ticaret Odası Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklandı. ATO Meclis Başkanı Mehmet Sıray, dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği Ayvalık'ta bu yıl 'sünün düzenleneceği Zeytin Hasat Günleri'ne bir kez daha ev sahipliği yapacak olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Ayvalık zeytinyağının kaliteli olmasına rağmen bölgede az miktarda üretildiğine işaret eden Sıray, hedeflerinin bu zeytinyağının daha fazla üretilmesine katkı sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyüçıvgın ise bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ziraat Odası ile ortaklaşa düzenleyecekleri Zeytin Hasat Günleri etkinliğinin programını açıkladı. Ayvalık'ın Türkiye'nin ve hatta dünyanın en önemli zeytin ve zeytinyağı merkezlerinden biri olduğuna dikkat eden Mustafa Büyükçıvgın, “Bu alanda her geçen gün biraz daha öne çıkıyor. Bir başka deyişle coğrafi işaret sahibi Ayvalık zeytinyağının kalite üstünlüğü, giderek daha geniş bir coğrafyada ve hiç tartışmasız kabul ediliyor. İşte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası bu bilinçle ve işbirliği içinde, zeytinyağının insan hayatındaki vazgeçilmez yerini hatırlatmak ve bu yolla zeytinyağı tüketimini arttırmaya katkıda bulunmak için her yıl Ayvalık Zeytin Hasat Günleri düzenleniyor. Şenlik havasında geçen Hasat Günleri boyunca yine çok sayıda konuk ağırlayacak. Sektörden yerli ve yabancı isimler, Ayvalık'ın ulusal ve yerel markaları, zeytine emek veren köylüler, müstahsiller, ihracatçılar, usta gazeteciler deneyimli televizyoncular, zeytinyağına ilgi duyan yazarlar, gurmeler, sanatçılar, paylaşımları ve katkılarıyla bizlerle olacak” ifadelerini kullandı.

4 günlük hasat etkinliklerini de aktaran ATO Başkanı Büyükçıvgın, “Hasat Günleri 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 10.00'da, Ayvalık Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye otobüsleri duraklarından start alacak olan ‘Hasata Yürüyüş' ile başlayacak. Hemen ardından Ayvalık Zeytinyağı Pazarı açılacak” dedi.

Etkinliklerin ikinci gününde geleneksel hasat töreninin yapılacağını belirten Büyükçıvgın, “Tören bu yıl Mutluköy'deki Nostalji Tesisleri'nde yapılacak. Konukların yanı sıra bütün Ayvalıklıların davetli olduğu bu buluşmaya katılanlara yemek ikram edilecek. Zeytin Hasat gösterisinin ardından konuk medya temsilcileriyle Zeytinyağı Pazarı ve sonrasında Dr. Fazıl Doğan Meydanı'ndaki El Emekleri Pazarı ziyaret edilecek. Programda farklı etkinliklerin yanı sıra, her yıl olduğu gibi zeytinciliğin yaşadığı sorunların tartışılacağı panel yapılacak. Burada Turgut Baygın'ın ‘Zeytin Şiirleri' dinletisi ve Zeytin Çekirdekleri'nin konseri izlenecek” ifadelerini kullandı.