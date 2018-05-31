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31 Mayıs 2018 22:18

14 yaşındaki çocuğun ölümünde çakmak gazı iddiası

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde çakmak gazı soluduğu iddia edilen 14 yaşındaki Ş.

14 yaşındaki çocuğun ölümünde çakmak gazı iddiası

31 Mayıs 2018 22:18

K. yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre bugün öğleden sonra Vakıf Mahallesi Horata bölgesinde bulunan tarlada meydana gelen olayda, çakmak gazı soluduğu iddia edilen 14 yaşındaki Ş.K. bir anda fenalaştı. Olay sonrası baygınlık geçiren Ş.K.’yi görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Komaya giren Ş.K. yapılan ilk müdahalenin ardından Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ş.K. hayatını kaybetti.


Dursunbey Cumhuriyet Savcısı Ş.K.’yi ayrıntılı otopsi için Bursa Adli Tıp kurumuna sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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