15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anıldı

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı Salih Tozan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma programı, Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker’in açılış konuşması ile başladı. Şairlerin tarihe sinsice girdiklerini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker "Kendilerine başka anlamlar katarak tarihe çok özel notlar tutarlar. Bunun bir anlamı vardır çünkü yeryüzünün değişen kahramanlarına göre tarih çoğu zaman kurşun kalemlerle yazılır, silinir, tekrar yazılır. Çoğu zaman çocuklara güç sahiplerinin yazdığı tarih anlatılır. Burada şair Cevat Akkanat büyük bir şey yaptı 15 Temmuza ait şairlerin tarihe düştüğü bu notları aldı literatüre geçirdi ve topladı. Bu gün bizi kırmayarak buraya geldi. Hepimiz çeşitli çocukluk evrelerinden geçtik, hepimizin farklı farklı hikayeleri var. Bu salondaki çocuklarında artı bir hikayesi var. Geleceğe sahip çıkacak, gelecekte bu ülkeyi yönetecek, geleceğimiz olan çocuklar tarihin çok önemli bir dönümünü canlı olarak yaşadılar, şahit oldular ve hiç unutmayacaklar. İnşallah bizde hiç unutturmayacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Balıkesir Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri” konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Resim Yarışmasında 1. Susurluk Fatih İlkokulundan Elif Sudun, 2. Karesi Atatürk İlkokulundan Öykü Işıkgüler ve 3 Gönen Sarıköy İlkokulundan Berke Can elde etti.Şiir Yarışmasında ise 1. Altıeylül Plevne Ortaokulundan Sena Karakaya, 2. Atatürk Ortaokulu Betül Yalçın Bigadiç 3. ise Altıeylül Köylüköy Ortaokulu Ebru Güney oldu. Etkinliğe konuşmacı olarak davet edilen şair yazar Cevat Akkanat 15 Temmuz darbe girişimi sonrası darbe anını konu alan şiirleri bir araya topladığı, Darbeye direnen şiirler “15 Temmuz Direniş Şiirleri Antolojisi”ni kitabından örnekler verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker şair Cevat Akkanat’a plaket ve çiçek takdiminden sonra etkinlik öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışı ile son buldu.