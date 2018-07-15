15 Temmuz destanı duvarlara çizildi

Büyük ilgi gören çalışmada açık hava sergisi de açıldı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığının, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için hazırladığı Milli İrade Duvarı’na vatandaşlar tarafından resimler çizildi. Orman Bölge Baş Müdürlüğü arkasında bulunan Akkuyu Sokak’ta grafiti sanatçıları, halk, siyasetçiler ve AK Parti milletvekillerinin katılımı ile duvara ’Son Söz Millettindir’ ve 15 Temmuz logosunu grafiti olarak yazdılar. 7’den 70’e vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da katılarak sprey boyalarla duvarı boyayan vatandaşlara eşlik ettiler. 15 Temmuz’un hafızalara kazınmış fotoğraflarının resmedildiği duvarda ‘Son söz milletindir’ yazısı da büyük ilgi gördü.

Başkan Demiraslan: "15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız"

AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yılında Demokrasi ve Milli İrade zaferi olarak bu haftayı kutluyoruz. Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Biraz önce şehitliği ziyaret ettik. Şehitlerimize dua ettik. AK Parti İl Başkanlığının organize ettiği 15 Temmuz Milli İrade Duvarı’na resimler çizdik. Fotoğraf sergisini ziyaret ettik. Amacımız, hedefimiz ve arzumuz 15 Temmuz’u unutmamak, unutturmamak bu hain darbe girişimini bu işgal girişimini unutturmamak adına her sene bu etkinlikleri devam ettireceğiz. Gençlerimize, çocuklarımıza, halkımıza bu tarihin çok iyi anlatılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Allah Türk milletine bir daha 15 Temmuz’u yaşatmasın, 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız" diyen Başkan Avcı ise, "15 Temmuz’da çok büyük bir tehlikeyi hep beraber vatandaşımızla birlik beraberlik içinde savuşturmuş ve tehlikeyi atlatmış olduk. Bütün dünyaya Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kesinlikle dostumuzun ve düşmanımızın bilmesi gereken bir mesaj verdik. O mesajımızda dedik ki bizi hiç kimse hiçbir güç karşısında belimizi bükmeyecek ve bizi parçalayamayacak dedik. İnşallah Allah bu millete 15 Temmuz’u yaşatmasın. O 15 Temmuz inancını hiç unutmayacağız ve unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

Milli İrade Duvarı önünde AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir de günün önemini belirten konuşmalar yaptılar.