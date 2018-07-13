15 Temmuz hain darbe girişimini Ayvalıklılara anlattılar

Saat 21.00’de başlayan söyleşide; A Haber Televizyonu Ankara Koordinatörü Fatih Atik, ATV Ankara temsilcisi, Yeni Asır Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı, Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Saadet Oruç ile Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Fatih Akbaba konuşmacı olarak katıldı.

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmek istenilen hain darbe girişimine ait sürecin ve o gece yaşanılan olayların anlatıldığı söyleşide; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfez Koordinatörü Fatih Aka, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Ayvalık ve Edremit Körfezi’nde görev yapan daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Moderatörlüğünü Şebnem Bursalı’nın yaptığı söyleşide ilk konuşmacı yine ATV Ankara Temsilcisi Bursalı oldu.

15 Temmuz’un bir istiklal ve istikbal savaşı olduğunu ifade eden Bursalı, “15 Temmuz; içeriden ve dışarıdan düşmanların Türkiye’yi işgal etme girişimidir. Bunun öncesi de var. Tabi ki bu işgal girişimi, sadece 15 Temmuz gecesi ile sınırlı değil. Bunun provalarını; Gezi Olaylarının yanı sıra yolsuzluk kisvesinin içine büründürdükleri 17-25 Aralık Operasyonları’nda gözlemleyebilmek mümkündür. Bu provaların sonrasında da topla, tüfekle, tankla ve milletin üstüne sıktıkları silahlarla hain FETÖ’cülerin darbe girişimi yaşanmıştır. Bu kalkışmaya bakıldığında, bu işi Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yaptığı gibi bir algı oluşuyor ama biz bunu asla Peygamber ocağımız, göz bebeğimiz ordumuza mal etmedik. Çünkü bu alçak FETÖ örgütünün tam 40 yıldır bilinçli, planlı ve örgütlü bir şekilde devletin içine sızma biçiminde her kurumuna olduğu gibi, göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine yerleştirdikleri üniforma giymiş teröristlerdir bunlar. Asla ve asla bizim askerimiz, bizim subayımız değildiler” ifadelerini kullandı.

Söyleşide konuşan A Haber Televizyonu Ankara Koordinatörü Fatih Atik de gazeteciliğin en güzel yanının tarihi olaylara tanıklık etmek olduğunu vurgulayarak, “15 Temmuz benim için demokrasi mücadelesi ve yaşadığım en önemli anların biridir. Bizim, 15 Temmuz’da yaşanılanları ömür boyu çocuklarımıza anlatacağımız yayınlar oldu. Siz ekran başında o gece olan olayları izlerken, bizlere de gerçekten çok büyük bir iş yapıp darbe girişiminin bastırılmasına çok büyük katkı verdiğimiz her defasında vurgulandı. Ama aslında biz o gün hiçbir şey yapmadık. Biz gazeteciler olarak sadece işimizi yaptık. O gece asıl darbeye engel olanlar; Ayvalıklılardı. Darbeyi durduran Balıkesirlilerdi, Ankaralılardı. O tankların önüne çıkıp, şehit olanlar ve Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türk milletinin kendisiydi” dedi.

Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Saadet Oruç ise; 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası bir plan olduğunu belirterek, “Bu bir darbenin ötesinde Türkiye’yi parçalama planı ve anti-demokratik düşünebileceğiniz kim varsa onların bir planıydı. FETÖ, Amerika’da, Avrupa’da kendisine paydaşlar bulmuş olan taşeron bir örgüttür. Dolayısıyla burada 15 Temmuz darbe girişiminden bahsederken; milletimizin, basınımızın ve liderimizin alnının akıyla çıktığı, dünya demokrasisine altın harflerle yazılan bir direniş var ortada. Ama diğer yanda ABD’siyle, Avrupa’sıyla ve AB basınıyla sınıfta kalmış bir batının olduğunu görüyoruz. Aslında 15 Temmuz darbe girişimine giden, taşları döşeyen bir medya algısı da var. Örneğin; Can Dündar’ın, Cumhuriyet Gazetesi’nin ‘Mit Tırları’ haberi ya da 2013 Gezi Olayları’ndan itibaren Türkiye ile ilgili süren uluslararası operasyonlara yönelik medya anlayışının, darbeye giden taşları döşeme amacını taşıdığını rahatlıkla söyleyebilirim. Asıl Türkiye; dünya demokrasi tarihine 15 Temmuz gecesi altın harflerle bir destan yazmıştır. Uluslararası basın bunu görmek istemedi ama biz bunu anlatma çabamızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Fatih Akbaba da, “15 Temmuz gecesi caddelerde ve sokaklarda yaptığı mücadele eden gençlik, bence bu toplumun en önemli değeridir. Gençlik o gece; ‘Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında, binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır Ata’nı. Verme dünyaları alsan da, bu cennet vatanı’ diyen, işte bu ülkenin gençleridir. Allah onlardan razı olsun” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Bakanı Zekai Kafaoğlu da, geceye katılanlara seslenerek, “Ömer Halisdemir ile o gece hayatını kaybeden 250 şehidimize yüce Allah’tan rahmet gazilerimize de sağlık ve mutluluklar diliyorum. Yerel yönetimler 15 Temmuz gibi hainlikleri asla unutmamalı ve gelecek nesillere bunları doğru olarak aktarmalıdır. Biz de bunların unutulmaması için Balıkesir’de şehitlerimiz için dev bir anıt yaptık. Hakikaten bu bir Kurtuluş Savaşı’ydı. Nasıl, Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal, bu milletin önüne geçerek. Harap olmuş, yok olmaya yüz tutmuş olduğu bir noktada yeniden Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuştur. Aksi takdirde bir Suriye gibi olacaktık. Irak gibi olacaktık. Libya gibi olacaktık. 24 Haziran’dan sonra yepyeni bir sisteme geçtik. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ne geçtik. Bu seçim sonuçlarının Balıkesir’e ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay ve AK Parti Burhaniye Belediye İlçe Başkanı Onur Bedir, konuşmacılara çiçek ve günün anlam ve önemine ilişkin hediye takdiminde bulundular.