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24 Mayıs 2018 11:18

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliğinden, Kaymakam Sırmalı’ya teşekkür

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği üyeleri, Kaymakam Sırmalı’yı makamında ziyaret ederek eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliğinden, Kaymakam Sırmalı’ya teşekkür

24 Mayıs 2018 11:18


Altınoluk Mahallesinde ikamet eden 23 öğrencinin, Edremit 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunda eğitim görmek istemesi, ancak maddi imkânsızlıklardan dolayı okula gelememesi üzerine, durumdan haberdar olan ve konuya duyarlılık gösteren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın destekleriyle 23 öğrencinin okula devamı etmesini sağlandı. Bunun üzerine 23 öğrenci adına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’ya teşekkür ziyaretinde bulunan Okul Aile Birliği Üyeleri, teşekkür plaketi takdim ettiler


Ziyarette açıklama yapan Okul Müdürü Cantürk Akbaba; “Altınoluk’ta ikamet eden 23 öğrencimiz maddi imkânsızlıklar sebebiyle okulumuza gelemiyordu. Bunun üzerine durumdan haberdar olan Kaymakamımız duyarlılık göstererek 23 öğrencimizin eğitim görmek istedikleri okul olan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunda eğitimlerine devam etmelerini sağlamıştır. Bu sebeple eğitime verdiği destekten dolayı öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimiz adına kendisine teşekkür ziyareti gerçekleştirdik” dedi.


Kaymakam Sırmalı’da yaptığı açıklamada: “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın istedikleri yerde eğitim alma hakkından mahrum kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Onlar ülkemizin aydınlık geleceği. Onların eğitimine verilen destek ve katkılar, geleceğe yapılan yatırımdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın iyi ve sağlıklı koşullarda eğitim alması bizler için çok önemli. Bunun için elimizden gelen tüm imkânları kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz” dedi.


Ziyarete; Okul Müdürü Cantürk Akbaba, Okul Aile Birliği Başkanı Recep Özbudak, Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan, Üye Minevver Periha katıldı.




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