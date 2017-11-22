15 Temmuz şehidinin doğum gününe özel sergi

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminde Genelkurmay binası önünde şehit düşen Mesut Yağan’ın eşi gazi Tuğçe Vildan Yağan, Balıkesir’de eşinin doğum günü için düzenlenen anma ve resim sergisi programına katıldı. Avlu sergi salonunda gerçekleşen sergide Şehit Mesut Yağan Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz temalı resimlerini sergileyerek şiir okuyup, çeşitli gösteriler yaptı.

Yetenekli miniklerin resim sergisinin açılışı öncesi konuşma yapan Şehit Mesut Yağan Anaokulu Müdürü Nilgin Dirim, "Ülkemiz için yaptıkları, ülkemiz için döktükleri gözyaşlarını unutmamak ve unutturmamak adına bir program düzenlemek istedik. Bizleri her zaman olduğu gibi bugün de yalnız bırakmayan şehidimizin eşi aynı zamanda kendisi 15 Temmuz gazisi olan Tuğçe Vildan Yağan’a şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Şehit Mesut Yağan’ın eşi Tuğçe Vildan Yağan ise konuşmakta güçlük çekerek yaşanan o kara geceyi anlattı. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Yağan, "O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine çıktık evden. Kaynım, kayınbabam ve eşim ile beraber gittik. Genelkurmay’a gittikten sonra ikinci tankın yanına gittik ve tankın üzerindeki asker tarafından eşim vuruldu. Hastaneye giderken de hayatını kaybetti. Şu anda 3 çocuğum ile beraber yaşıyoruz. Büyük bir onur. Bugün burada hepiniz, bizim için o gün şehit olan insanlar için toplandınız. Bizi yalnız bırakmadınız. Bu ikinci doğum günü sebebiyle toplanılması. Her geldiğimde büyük bir ilgiyle karşılanıyorum. Bu beni çok memnun ediyor. Unutmadığımız için sonsuz teşekkür ediyorum sizlere" şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise 15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, şehitlere rahmet ve gazilere minnet duygularını iletti.

Konuşmalar sonrası minik öğrenciler şiir okuyup, çeşitli gösteriler sergiledi. Ardından bayrak temalı yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Yarışmada fasulyeden yaptığı bayrakla büyük ilgi çeken 4 yaşındaki Eda Nur Bilcan 1.’lik ödülüne sahip oldu. Ödül töreni sonrası Tuğçe Vildan Yağan’a da günün anısına tablo hediye edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin yer aldığı program sergi açılışı ile devam etti. Minik öğrencilerinin 15 Temmuz’a özel birbirinden güzel ve farklı çalışmalarının yer aldığı resim sergisi, davetliler tarafından büyük beğeni aldı.

Sergi sonrası İHA’ya açıklamada bulunan gazi Tuğçe Vildan Yağan, "Eşimin doğum günü dolayısıyla buradayım. 34 yaşına girdi eşim. Çok mutluyuz, bizi unutmuyorlar. Eşimin her iki doğum gününü de burada kutladık. İlgileri alakaları çok memnun ediyor. Hepimiz vatanımız için yaşıyoruz. Allah bizi bu topraklardan ayırmasın, Devletimize ve milletimize tekrar bu acıyı yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Bayrak temalı yarışmada fasulyeden yaptığı Türk Bayrağı ile 1’incilik ödülü alan Eda Nur Bilcan ise yaptığı çalışmayı anlatarak, "Fasulyeleri pişirmeden koyduk. Sonra boyadık. Kendi fikrim" dedi.

Avlu sergi salonunda düzenlenen programa, Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Müftü Yardımcısı Ramazan Topcan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Haydar Aydın, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay, şehit Mesut Yağan’ın eşi Tuğçe Vildan Yağan ile okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.