15 Temmuz Şehitler Anıtı yeniden düzenlendi

Anıtta 10 Haziran’da şehit ve gazi aileleri için iftar yemeği düzenlenecek.

15 Temmuz’da düzenlenen hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehit asker ve polislerin anısını yaşamatmak amacıyla Altıeylül Belediyesi sınırları içerisinde yaptırılan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan 15 Temmuz Şehitler Anıtı genişletilerek yeniden düzenlendi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu düzenleneme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hasan Avcı yaptığı açıklamada “15 Temmuz hain kalkışmasından sonra ülkemizde çok ciddi bir şekilde birlik beraberlik ve dayanışma oldu ve 15 Temmuz’u unutturmamak adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu önderliğinde Türkiye’de ilk yapılan anıtlardan birisi ve ciddi manada beğeni kazanan, beğenilen ve ödüller alan bir anıtımız. Burasını daha nasıl güzelleştirebiliriz düşüncesiyle planlama yaptık. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla Altıeylül Belediyemiz iş birliği içinde içeride ki yoluda yeşil alana katarak vatandaşlarımız hem burada vakit geçirebileceği,hem de anıtımıza daha fazla işlevsellik kazandıran farklı ve güzel bir çalışma oldu”dedi.

Unutmadık unutturmayacağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu hain darbe planının çürütüldükten sonra 15 Temmuz’ların unutturulmaması gerektiğine vurgu yaparak “Unutmadık unutturmayacağız diye ifade ediyoruz ama nasıl unutturmayacağız? Eserler, anıtlar, abideler yaparak 15 Temmuz Şehitlerimizin isimlerini kurum ve kuruluşlara vererek unutturmamak lazım. Bizde burada bin 500 metrekare yeşil alan üzerine bayrağımızdaki hilali ve yıldızı zemine oturttuk. 18 metre çapında 3 metre yüksekliğinde dev bir hilal ve yıldız içerisinde başta Ömer Halis Demir olmak üzere şehitlerimizin isimleri var. Ömer Halis Demir’in’in resmide var tabi darbenin kaderini değiştiren adamdır. Darbeci generali öldürerek zaman kazandırmıştır. Sağında ve solunda da 2 tane Balıkesir’li Özel Harekat Polisi vardı Ankara’da. Onlarda uçaklarla atılan bomba sonucu Gölbaşı’nda şehit olmuşlardı onlarında isimleri var. Diğerlerinin de isimleri ve memleketleri yazılı. Mermerin üzerine yazdırarak hilalin üzerine monte ettik. Tam 250 şehitimizin ismi burada var. Üzerine de ‘Bir hilal uğruna ya rab ne güneşler batıyor’dedik. Arkasında bulunan 15 Türk Bayrağı 15 Temmuz’u temsil ediyor. Yıldızın içinde 30 tane küçük yıldızcık var onlarda Ömer Halis Demir’in şehit olurken vücuduna isabet eden 30 kurşunu temsil ediyor. Arkada da kocaman bayrağımız bağımsızlığımızın sembolü olarak dalgalanıyor. 16 tane bayrak yapıyor toplamda, tarihte kurmuş olduğumuz 16 tane devleti temsil etmiş oluyor”şeklinde konuştu.

Anıtı gezenler sela sesiyle o geceyi yaşıyor

Anıtta 24 saat sela okunduğunu belirten Başkan Kafaoğlu “Gezenler sela sesiyle burayı dolaşıyor ve aynen 15 Temmuz gecesini yaşıyormuş gibi oluyorlar. İnsanların çoğu ziyaret ettiği zaman göz yaşlarını tutamıyorlar. Devlet büyüklerimizden Milli Savunma Bakanı, Sağlık Bakanımız, Lütfü Elvan, Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Başbakanımız, Bilal Erdoğan ziyaret etti. Burası hakikaten Balıkesir’de ziyaret edilecek noktalar arasında yer aldı. Özellikle gece ışıklandırılarak zemin kırmızı yer ve yıldız beyaz ışıklandırılarak tam bir bayrağın sembolü ortaya çıkıyor. Buranın maketini okul öğrencilerine dağıttık 15 Temmuz dergisiyle birlikte monte edilmemiş biçimde. Maketini kuran öğrenciler velilerine aslını görmek istediklerini söylüyorlar ve buraya ziyarete geliyorlar. Ortalama olarak burayı her gün 400 kişi ziyaret ediyor. İlk yapılan anıttır bu. Darbe 15 Temmuz 2016’da olmuştur, burası Aralık 2016’da hazırdı ve 3 dalda ödül aldık. 15 Temmuz’dan sonra yapılan ilk ve en anlamlı anıt ödülünü aldık. Buda bizi mutlu ediyor”şeklinde konuştu.