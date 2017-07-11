15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Beraberlik Haftası etkinlikleri dahilinde ilk program askeri şehitlikte gerçekleştirildi. Burada şehit kabirlerine çiçekler konuldu. Kur’an-ı kerim okunmasından sonra dualar edildi. Daha sonra polis şehitliğine gidilerek burada da dualar edildi. Ayrıca şehitler için Bekir Efendi Camiinde mevlit okutulup öğle namazı sonrasında pilav hayrı yapılıdı. Ziyaretlere Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P. Kurmay Albay Mahmut Altun, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, AK Parti ve CHP üyeleri, daire amirleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.