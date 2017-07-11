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11 Temmuz 2017 17:00

15 Temmuz Şehitleri Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Balıkesir’de bir dizi etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Anıldı

11 Temmuz 2017 17:00

Garnizon Şehitliğinde düzenlenen ilk etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek şehitler için dua edildi. Garnizon şehitliğinin ardında İl Protokolü 15 Temmuz’da şehit olan Polis Memuru Turgut Solak’ın Ovabayındır Köyü’ndeki mezarı ziyaret edildi.


Garnizon Şehitliğindeki ilk törene Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı, Sema Kırcı ve Kasım Bostan ile birlikte il protokolü katıldı. Vali Ersin Yazıcı Şehitlik Defterini imzaladıktan sonra beraberindekilerle birlikte şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlikteki etkinliğin ardından Vali Ersin Yazıcı ve Başkan Uğur ile beraberindekiler 15 Temmuz’da şehit düşen Polis Memuru Turgut Solak’ın Ovabayındır Kırsal Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret etti. Şehit Turgut Solak’ın annesi, babası, eşi ve çocuklarının da katıldığı ziyarette Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.


Vali Ersin Yazıcı, Şehit Turgut Solak’ın mezarlığında günün anlamına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “15 Temmuz’da kaybettiğimiz Demokrasi Şehidimiz ve kendi canını bu ülke için feda eden Turgut Solak ve ailesiyle birlikteyiz: Turgut Solak ve 249 şehidimiz sayesinde bugün bu ülke demokrasisinde, özgürlüğünde yolunda ilerlemeye devam ediyor. Tabi ki 15 Temmuzlar keşke olmasaydı, keşke canlarımız yanmasaydı, keşke şehitlerimiz olmasaydı. Ama şunu da ifade etmek isterim ki nice Turgut Solak’lar bu ülke için canını feda etmeye hazırdır. FETÖ hainleri şunu iyi bilmeli ki; bu ülkenin bir santimetrekare kimseye verilecek, teslim edilecek bir toprağı yoktur. Devletin içine yuvalanmış bu hainlerin ülke yönetimini ele geçirmesine de hiç kimse müsaade etmedi, etmeyecektir. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Turgut’un iki çocuğu var, onlar bizim çocuklarımız. Onun anne babası bizim anne babamız. Onlarla birlikteyiz, birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu ülke için canını feda eden insanın yakınları bizim sorumluluğumuzda. Onlarla birlikteyiz. İnşallah başka şehitlerimiz olmadan bu ülke düzlüğe çıkacak. Buna inanıyoruz.” dedi.


Ziyaretlerin ardından protokol üyeleri Zağanospaşa Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif ve ikrama katıldı.




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