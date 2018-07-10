“15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” hazırlık programı toplantısında, yapılması planlanan etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Sırmalı, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen ve tüm ülkeye en karanlık gecelerden birini yaşatan darbe girişimini bir kez daha nefretle kınadığını belirterek, “15 Temmuz ülkemiz için önemli bir gündür. Milletimizin vatanına, demokrasisine ve bayrağına sahip çıktığı, milli iradesini ortaya koyduğu bir gündür. Bugünü coşkulu bir şekilde anmak için kurumlarımızın üzerine düşen sorumlulukları ve kurumlar arası koordinasyonunu sağlamak için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında Edremit ilçemizde 10 binlerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 15 Temmuz etkinliklerimizi bu yıl da aynı heyecan ve coşkuyla yerine getirmeyi planlıyoruz” dedi.

“15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerinin anlamına uygun ve en güzel şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını kaydeden Kaymakam Sırmalı, "Millet olarak sergilenen demokrasiye bağlılık ile birlik ve beraberliğin bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesi için Edremitli vatandaşlarımızı 15 Temmuz etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurşen Salman, Edremit belediyesi zabıta Müdürü Metin İlhan, İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Fethi Bilge, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can katıldı.