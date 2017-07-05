15 Temmuz Şehitleri İçin Koşulacak

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu 15 Temmuz 2017 tarihinde Atatürk Parkı içinde saat 09:30’da gerçekleştirilecek. Yarışmanın erkek ve bayan kategorilerinde yapılacağı ve 9 yaş üstü herkesin katılabileceği açıklandı. Halk Koşusuna katılacaklar 14 Temmuz 2017 Cuma saat 13:00’den itibaren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kurtdereli Toplantı Salonunda kayıt işlemlerini yaptırabilecek. Halk Koşusunda erkek ve bayan kategorilerinde derece elde eden sporculara günün anlam ve önemine istinaden madalya ve tişört verilecek. Yarışmalara lisanslı sporcular lisansları ile lisansı bulunmayanlar ise sağlık raporu ile müracaat edebilecek. 18 yaşından küçüklerin ise velilerinden izin belgesini getirmesi zorunlu tutuluyor.