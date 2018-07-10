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10 Temmuz 2018 14:22

150 bin nüfuslu ilçede yüksek teknoloji üretiyorlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir grup bilim adamı açtıkları firma ile geliştirdikleri yüksek teknoloji 3D yazıcıları burada imal ediyorlar.

150 bin nüfuslu ilçede yüksek teknoloji üretiyorlar

10 Temmuz 2018 14:22


Sağlık sektöründe çeşitli 3 boyutlu görüntüleme sistemlerinden gelen görüntülerin elle tutulur hale gelmesinde, eğitim sektöründe çocukların ve gençlerin eğitime 3 boyutlu olarak bakabilmelerinde, imalat sanayinde, modelcilikte, oto sanayide sık sık kullanılan 3 D yazıcılar artık Türkiye’de üretiliyor. Ülke genelinde 3 boyutlu 3D yazıcı üretimi olduğunu ancak yaptıkları çalışmalar ile geliştirdikleri 3D yazıcının 5 kat daha hızlı olduğunu ifade eden Fizikçi Dr. Tufan Akbal, “Bu imalat şirketinde biz şunları yapıyoruz. 3 boyutlu yazıcılar imal ediyoruz. Katma değeri yüksek Türkiye’ye üreten bir nesil oluşturabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Burada yaptığımız çalışmaların birçok faktörü var. Şirketimiz Türkiye’de yapılmayan bir üç boyutlu yazıcı yapıyor. Tritek Delta Robot adında. Bu normal sistemlere göre 5 kat daha hızlı ve baskı kalitesi de bir okadar daha iyi olan bir yazıcı” dedi.




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