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17 Eylül Stadı bakıma girdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan 17 Eylül Stadı’nın çim zemininde bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 17 Eylül Stadı'nın çim zemininde bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor.


TFF 2.Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'un maçlarını oynadığı 17 Eylül Stadı, Bandırmaspor'un fikstüründe iki hafta üst üste deplasmanda olması nedeniyle bakıma alındı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden gelen ekipman, personel ve Bandırma İlçe Spor Müdürlüğü Personelince gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 2-3 ve 17 Ekim tarihlerinde çim zeminde bakım ve iyileştirme uygulamaları gerçekleştirilerek vertikat, kumlama, tohumlama ve gübreleme işlemi yapıldığı öğrenildi.

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