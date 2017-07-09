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09 Temmuz 2017 10:40

1726 metre yükseklikteki Kazdağı’nda nikah yaptılar

Balıkesir’in Edremit ilçesine tatil için gelen bir çift, ilginç bir şekilde dağda evlendiler.

1726 metre yükseklikteki Kazdağı’nda nikah yaptılar

09 Temmuz 2017 10:40

Kazdağı Efsanevi Sarıkız’ın da türbesinin bulunduğu 1726 metre yükseklikteki yer ilk kez bir bir nikâha da şahitlik etmiş oldu.


Tatil için Edremit’e gelen Didem Albayrak ve Erkan Savcı çifti ilginç bir şekilde hayallerinde olan nikah olayını dağda gerçekleştirdiler.


5 araçla gittiler


Dün sabah 09: 30 sıralarında 5 araçlık konvoy ile Zeytinli Mahallesi’nden yaklaşık 1,5 saatte 35 kim’yi alan kılavuzları İsmail İrgörücü ve Haşmet Demirbil ile çıkan genç çift, daha sonra 3 km yürüyerek Kazdğaı’nın zirvesi olan Sarıkız’a ulaştılar. Burada nikah memuru Ufuk Işık tarafından şahitler arkadaşları Özlem Yıldız ve Özal Susam’ın huzurunda evlendiler. Nikah sonrası damat gelini alnından öperken, gelin hanım Didem Albayrak’ta damadın ayağına basmayı ihmal etmedi. Genç çiftin dağda evlenmenin en büyük hayalleri olduğu öğrenildi.


Katılan arkadaşlarının, "Evlendiler mi ? Bu nikah gerçek mi şimdi ?” şeklindeki espri ise katılanları gülmekten kırdı geçirdi.


Alan kılavuzlarından İsmal İrgörücü, Kazdağı Milli Parkı’nda yapılan ilk nikah Sarıkız’ın yaşadığı burada böyle bir nikah kılınmasının ise çok anlamlı olduğunu belirtti.




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