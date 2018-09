187 bin öğrenci ders başı yapacak

Bu eğitim yılında Balıkesir'de bin 108 okulda, 187 bin 843 öğrenciye 15 bin 196 öğretmen eğitim verecek.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız mesajında, “2017-2018 eğitim-öğretim yılına başlayacak olmanın gururunu, sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere değerli öğretmenlerimiz ile tüm eğitim camiamıza ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak; bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Valimiz Ersin Yazıcı'nın himayelerinde başlatılan ve ilimizde bir sevdaya dönüşen BENGİ projesi başta olmak üzere diğer eğitim projelerimiz ile başarılı çalışmalarımızı 2018-2019 eğitim öğretim yılında da var gücümüzle sürdüreceğiz” dedi.

Müdür Yıldız mesajında öğrencilere, velilere ve öğretmenlere de seslenerek, “Okuyan, araştıran, soran, sorgulayan, her durumda bilgiye ulaşmanın yollarını arayan, ulaştığı bilgiyi verimli olarak kullanmayı hedefleyen, bilgi ve becerilerini her zaman yenileyen bireyler olmanız, en büyük arzumuzdur. Sizler ne kadar donanımlı, ne kadar aydınlık yetiştirilirseniz, ülkemizin ve milletimizin geleceği o derece sağlam ve aydınlık olacaktır. Bize emanet ettiğiniz çocuklarınızın sizler için çok değerli olduğunu ve onlar için çok büyük fedakarlık yaptığınızı biliyoruz. Evlatlarınıza, asil bir milletin ferdi olarak gurur duymayı; aziz vatanımızı yüceltmeyi; büyük düşünmeyi öğretmek için çalıştığımızı biliniz. Yarınların yapıtaşı, olmazsa olmazı sizlersiniz. Pırıl pırıl yürekleri ve gözlerindeki umut ışıkları ile sizlerin bilgisine ve vicdanınızın diline emanet edilen, ülkemizin geleceği sevgili öğrencilerimizin yetiştirilmeleri hususunda her zaman olduğu gibi azim ve fedakarlıkla çalışan siz öğretmenlerimize olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Başarıya ulaşmak ve öğrencilerimizi Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda yetiştirmek için sizlerle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Balıkesir'imizi eğitim-öğretim faaliyetlerinde en üst sıralara taşıma gayretlerimize bu yıl da gereken desteği sağlayacağınıza olan inancım sonsuzdur. Yapacağınız fedakarlıklar için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, “İlköğretim Haftası”nı kutluyor; büyük bir inanç ve özveriyle öğretmenlik mesleğini icra eden istikbalimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz ve saygıdeğer velilerimizle birlikte 2018-2019 eğitim öğretim yılının ülkemize, Balıkesir'imize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor saygılar sunuyorum” dedi.