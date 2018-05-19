19 Mayıs Balıkesir’de çeşitli etkinliklerle kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ilk etkinlik Balıkesir Tren Garı önünde başladı. Gar önünde toplanan öğrenciler dev Türk bayrağı açarak Atatürk Anıtı’na kadar protokol üyeleri ile birlikte yürüdü. Burada düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinlikler Kurtdereli Spor Salonunda devam etti. Burada ki etkinliklere Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ve prptokol üyeleri katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yaptığı konuşmada “19 Mayıs, Kurtuluş meşalesinin Samsun’da yakılarak, elden ele gönülden gönüle dolaştırıldığı gündür. 19 Mayıs, Aziz milletin inanarak yola koyulduğu, kutlu mücadelesinin başlangıcıdır. 9 Mayıs, Türk millî kurtuluş hareketinin doğuşu ve büyük bağımsızlık yürüyüşünün adıdır. 19 Mayıs, Yeni Türk devletinin çağdaş değerlerle dünya da yerini almasıdır. 19 Mayıs, Necip milletimizin onurlu mücadelesinin yeniden şahlanışıdır. 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim haykırışının kaynağıdır”dedi.

Konuşmanın ardından etkinlik şiirlerin okunması, müzik dinletisi, halk oyunları gösterileri, sinevizyon sunumu ile devam etti. Program “Gençlerden geleceğe mektup yarışması”, şiir ve türkü yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.