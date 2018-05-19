19 Mayıs Edremit’te kutlandı

yılı coşku ile kutlandı.

Edremit’teki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Cumhuriyet Meydanından, Şehit Hamdibey Meydanına kadar gerçekleştirilen Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Gençlerin marşlarla coşkulu bir şekilde eşlik ettiği yürüyüş sonrasında Şehit Hamdibey Meydanına gelindi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Törenlerin ikinci kısmı ise Edremit Körfez Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler coşku ile izlendi. Sporcu gençlerin ve çocukların jimnastik gösterisi büyük ilgi gördü. 19 Mayıs nedeniyle düzenlenen spor müsabakaları ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve genliğin Atatürk’e cevabı öğrenciler tarafından okundu. Kutlamalara Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Osman Aytaç, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fethi Bilge, Edremitli gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.