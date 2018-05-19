Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 12:24

19 Mayıs Edremit’te kutlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99.

19 Mayıs Edremit’te kutlandı

19 Mayıs 2018 12:24

yılı coşku ile kutlandı.


Edremit’teki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Cumhuriyet Meydanından, Şehit Hamdibey Meydanına kadar gerçekleştirilen Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Gençlerin marşlarla coşkulu bir şekilde eşlik ettiği yürüyüş sonrasında Şehit Hamdibey Meydanına gelindi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.


Törenlerin ikinci kısmı ise Edremit Körfez Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler coşku ile izlendi. Sporcu gençlerin ve çocukların jimnastik gösterisi büyük ilgi gördü. 19 Mayıs nedeniyle düzenlenen spor müsabakaları ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve genliğin Atatürk’e cevabı öğrenciler tarafından okundu. Kutlamalara Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Osman Aytaç, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fethi Bilge, Edremitli gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
31
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç