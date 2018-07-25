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25 Temmuz 2018 14:23

191 yıllık saat durdu

Balıkesir’in simgesi olan ve 191 yıldan bu yana çalışan Koca Saat arıza nedeniyle durdu.

191 yıllık saat durdu

25 Temmuz 2018 14:23


Balıkesir’de yıllara meydan okuyan Saat Kulesi, arıza nedeniyle durdu. Yaklaşık 1 haftadır çalışmayan saatin halat ve mekanik arızası olduğu öğrenildi. Yıllardır Murat Gündoğan tarafından haftada iki kez bakımı gerçekleştirilen saatin tekrar çalışması için halat ve bazı mekanik parçaların gelmesinin beklendiği bildirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden edinilen bilgiye göre Koca Saatin haftaya Pazartesi günü tekrar çalışır hale geleceği öğrenildi.


Balıkesir’in merkezinde bulunan ve vatandaşların Saat Kulesi ile Koca Saat olarak andıkları saat yaşadığı onlarca depreme rağmen yıllara meydan okudu. Saat kulesinin girişinde bulunan mermer kitabeye göre, 1827 yılında Silistre Valisi Giridizade Mehmet Paşa tarafından Galata Kulesi’nin bir benzeri olarak yapılan Saat Kulesi, Balıkesir’de 1897 yılında yaşanan büyük bir deprem sonucunda yıkıldı. 1901 yılında Mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından tekrar yaptırılan saat kulesi 1962 yılında Balıkesir Belediyesi tarafından onarıldı.




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