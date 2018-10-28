1.Ulusal lise öğrencileri kongresi yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan 1. Ulusal Lise Öğrencileri kongresine Türkiye'nin 27 lisesi'den 444 bildiri geldi. Ayvalık'ta yapılan 1.Ulusal lise öğrencileri kongresine akademisyenler ve öğrencilerin katıldı.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Belediyesinin ortaklığı ile Erasmus+ Programı ‘Ana Eylem 3 Politika Reformlarına Destek Gençler ve Karar Alıcılar Arasında Toplantılar' kapsamında desteklenen ve “Sosyal Hayata Aktif Katılımda Bilimsel Düşüncenin Rolü: Söz Gençlerin” isimli projenin hibe desteğiyle yürütülen 1. Ulusal Lise Öğrencileri Kongresi, Ayvalık Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirildi.

1.Ulusal lise öğrencileri kongresinde davetli konuşmacı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Kurucu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk PDR Derneği Eski Başkanı Prof. Dr. Tuncay Ergene, Vizyon Koleji Genel Müdürü Abdülkadir Özbek yer aldı.

Oldukça yoğun ilgi gösterilen kongreye, Türkiye'nin 27 ilinden 444 bildiri başvurusu yapıldı ve hakem değerlendirmesi sonucu fen bilimleri alanından 42, beşeri bilimler alanından 27, değerler eğitimi alanından 16, bilgi ve iletişim teknolojileri alanından ise 17 olmak üzere toplamda 102 çalışma kongreye kabul edildi.

Kongrede açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesiyiz. Ülkemizin nüfusunun yüzde 41'ini gençler oluşturuyor. Bu genç dinamik nüfus, Türkiye adına oldukça önemli bir zenginlik. Bizler; ülkemizi daha da ileriye taşıyacak gençlerimiz için yapılacak her türlü çalışmayı, bu ülkeye ve dahi insanlığa bir borç biliyoruz. İnsan hakları, eşitlik, demokrasi ve özgürlüğün dillerden düşürülmediği bir yüzyılda bizim yerinde nutuklar atan değil “ben de varım” diyerek cesaretle yerinden doğrulan dinamik bir nesle ihtiyacımız var. Büyük şairimiz Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi; “kim var!” diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan, fert fert “ben varım!” cevabını verici, her ferdi “benim olmadığım yerde kimse yoktur!” duygusuna sahip bir dava ahlaklı bir gençlik' bekleniyor. İşte bugün burada bu dinamizmi görüyoruz. “Bunlar, benim sorunlarım ve benim de söyleyecek sözüm var” diyen; sorunları ile dertlenen, dertlenmekle kalmayıp çözüm önerileri geliştiren siz değerli gençlerle bugün bir arada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.” dedi.

Bakan Ziya Selçuk'un selamlarını ileterek sözlerine başlayan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Bölücek, “Bu çalışmaları bakanlık olarak çok önemsiyoruz. Öğrenme, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Kongrelerde edinilen bilgiler, eğitim hayatına göre daha kalıcı olacaktır. Gençler olarak üretim anlamında zihninizin en verimli çağındasınız. Kongrede güzel fikirler var. Bilime ve insanlığa yönelik katkılarınızı önemsiyoruz. Bu tür kongreler, bakış açınızın farklılaşmasına; yeni kişilerle hasbihal etmeniz ise, büyük kazanımlar elde etmenize neden olur.” dedi.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama otelinde gerçekleştirilen ‘1.Ulusal Lise Öğrencileri Kongresinde “gençlerin sosyal hayata katılımı” olarak belirlenmiş ana temayla bağlantılı olarak fen bilimleri, beşerî bilimler, değerler eğitimi, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında lise öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel çalışmaların bildirilerinin yanı sıra seminerler, atölye çalışmaları, panel ve sosyal etkinlikler yapıldı.

Ayvalık Cunda Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen kongreye Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Bölücek, Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, akademisyenler, Türkiye'nin 27 farklı ilinden gelen lise öğrencileri ve öğretmenler katıldı.