Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 15:54

2. Edremit Kitap Fuarı başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ilki geçtiğimiz yıl “Ölmez ağacın gölgesinde kitap” sloganıyla yapılan ve bu yıl Sabahattin Ali anısına “Sabahattin Ali Yılı” olarak düzenlenen 2.

2. Edremit Kitap Fuarı başladı

14 Ağustos 2018 15:54

Edremit Kitap Fuarı Zeytinli Altınkum Meydanı’nda binlerce kişinin katılımıyla coşkulu bir atmosferde açıldı.


Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka açılışta yaptığı konuşmada “Fuarın ikinci yılında çıtayı daha da yükselttik. Bu çıtayı yükselten bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sabahattin Ali Edremit’te yaşadı, Kuyucaklı Yusuf Edremit’i anlatıyor. Sabahattin Ali’nin Edremit’teki evinin bulunduğu bölgeyi düzenledik, Edremit’te Sabahattin Ali ismi artık sokağın köşesine çakılan bir teneke parçası değil. Edremit artık İzmir gibi laik demokratik cumhuriyetin yepyeni bir yüzü olarak ortaya çıkmakta. Ve ne yaparlarsa yapsınlar Edremit hakkın, hukukun savunulduğu bir kent olarak yaşamaya devam edecektir”


Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise yaptığı konuşmada, Kırklareli’de öldürülen Sabahattin Ali’nin bir çoban tarafından nasıl bulunduğunu anlattıktan sonra “Kırklareli artık Sabahattin Ali’nin öldürüldüğü kent olarak değil, 25 yıldır yaptığımız etkinliklerle yaşatıldığı kent olarak olarak anılıyor. Sabahattin Ali’ye, kitaba, aydınlanmaya, Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkanlara selam olsun” dedi.


Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti Nevzat Kalender’in keman gösterisinden sonra açılış programı sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç