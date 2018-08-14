2. Edremit Kitap Fuarı başladı

Edremit Kitap Fuarı Zeytinli Altınkum Meydanı’nda binlerce kişinin katılımıyla coşkulu bir atmosferde açıldı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka açılışta yaptığı konuşmada “Fuarın ikinci yılında çıtayı daha da yükselttik. Bu çıtayı yükselten bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sabahattin Ali Edremit’te yaşadı, Kuyucaklı Yusuf Edremit’i anlatıyor. Sabahattin Ali’nin Edremit’teki evinin bulunduğu bölgeyi düzenledik, Edremit’te Sabahattin Ali ismi artık sokağın köşesine çakılan bir teneke parçası değil. Edremit artık İzmir gibi laik demokratik cumhuriyetin yepyeni bir yüzü olarak ortaya çıkmakta. Ve ne yaparlarsa yapsınlar Edremit hakkın, hukukun savunulduğu bir kent olarak yaşamaya devam edecektir”

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise yaptığı konuşmada, Kırklareli’de öldürülen Sabahattin Ali’nin bir çoban tarafından nasıl bulunduğunu anlattıktan sonra “Kırklareli artık Sabahattin Ali’nin öldürüldüğü kent olarak değil, 25 yıldır yaptığımız etkinliklerle yaşatıldığı kent olarak olarak anılıyor. Sabahattin Ali’ye, kitaba, aydınlanmaya, Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkanlara selam olsun” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti Nevzat Kalender’in keman gösterisinden sonra açılış programı sona erdi.