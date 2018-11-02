2 kişiyi bıçaklayan şüpheli emniyetin 2. katından atladı

Balıkesir'de boşandığı eşini ve camide bir kişiyi bıçaklayan şüpheli ifade vermek için götürüldüğü emniyetin 2 katından atlayarak canına kıymak istedi.

Edinilen bilgiye göre, ilginç olay Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi Basın Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Balıkesir Valiliğinde işçi olarak çalışan E.İ. bir süre önce boşandığı eski eşi H.B.'nin çalıştığı iş yerine resmi plakalı otomobille giderek tartıştığı eski eşini 10 yerinden bıçakladı. Şüpheli E.İ. olay yerine geldiği resmi plakalı otomobile binerek kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis olay yerinden kaçan resmi plakalı otomobilin peşine düştü. E.İ. GPS'ini söktüğü resmi plakalı otomobille bir süre sonra Ali Hikmetpaşa Mahallesindeki İmam Hatip Camii'ne gelerek burada cuma namazını kıldı. Cami çıkışı isminin S.D. olduğu öğrenilen bir başka kişiyi de 4 yerinden bıçaklayan E.İ. cami cemaatinin müdahalesi sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

İfadesi alınırken camdan atladı

Olayın ardından ifadesi alınmak üzere Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen E.İ. ikinci kattaki cinayet büro amirliğine çıkarıldı. Burada ifadesi alınırken birden bine hareketlenen şüpheli kapalı olan pencere camına koşarak intihara kalkıştı. Camın kırılmasıyla 2. kattan yere çakılan E.İ. polis ekiplerinin anında müdahalesi sonrası olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, E.İ. ile bıçakladığı H.B. isimli eski eşi ve camide bıçaklanan S.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.