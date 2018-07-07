2 Yaşındaki Çocuk Boğularak Can verdi

Hastanede yaşam mücadelesi veren çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Dursunbey’e bağlı Durabeyler mahallesinde ki evlerinin yakınında bulunan ve ördeklerin yüzdürülmesi amacı ile kullanılan küçük havuza düşen 2 yaşındaki Ramazan Berat Akçakaya havuzda boğuldu. Çocuğun havuza düştüğünü farkk eden vatandaşlar ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 112 ambulansı ile ilk olarak Dursunbey Devlet hastanesine daha sonra Balıkesir’e sevk edilen çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çocuğun ölüm haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.