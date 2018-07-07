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07 Temmuz 2018 17:14

2 Yaşındaki Çocuk Boğularak Can verdi

Dursunbey’e bağlı Durabeyler mahallesinde iki yaşındaki Ramazan Berat ev önünde bulunan küçük yapay havuza düşerek boğuldu.

2 Yaşındaki Çocuk Boğularak Can verdi

07 Temmuz 2018 17:14

Hastanede yaşam mücadelesi veren çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Dursunbey’e bağlı Durabeyler mahallesinde ki evlerinin yakınında bulunan ve ördeklerin yüzdürülmesi amacı ile kullanılan küçük havuza düşen 2 yaşındaki Ramazan Berat Akçakaya havuzda boğuldu. Çocuğun havuza düştüğünü farkk eden vatandaşlar ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 112 ambulansı ile ilk olarak Dursunbey Devlet hastanesine daha sonra Balıkesir’e sevk edilen çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çocuğun ölüm haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.




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