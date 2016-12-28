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28 Aralık 2016 19:25

2 yaşındaki çocuk su birikintisinde ölü bulundu

2 yaşındaki çocuk su birikintisinde ölü bulundu

28 Aralık 2016 19:25

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk evlerinin yakınındaki su birikintisinde ölü olarak bulundu.
Dutliman Mahallesi Kulakpınar mevkiinde meydana gelen olayda evlerinin yakınında oyun oynayan 2 yaşındaki M.S., bir süre sonra dedesi tarafından yüzü koyun halde su üzerinde yatar vaziyette bulundu. Dedesi minik torununu hemen sudan çıkardı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen ekipler minik M.S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.S’nin cansız bedeni Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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