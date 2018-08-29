20. Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 4 gün sürecek festivalde çeşitli ülkelerden gelen folklor grupları gösterilerini sergileyecek.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, festival öncesi düzenlediği basın toplantısında, amaçlarının bir etkinlikten öte kültürel değere sahip çıkmak olduklarını söyledi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş; “Sındırgı’nın gelişmesi için kültürel ve turistik bir atak yaparak ön plana çıkarmak istedik. Bu Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali de bu amaçlar doğrultusunda yapılan bir festivaldir. Sındırgı’daki tarihi değerleri parlatmaya geliştirmeye ve insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Sındırgı’nın tarihi dokusunda yer alan Yörük kültürü at kültürü yağlı güreşi bize ait ne varsa bunları ön plana çıkartarak insanların buraya gelmesini sağlamak istiyoruz. Gelen insanların da hatıra olarak bir şeyler götürmeleri bizim için önemli. Burada halkın katılımını sağlamak gerekiyor. Bunu duyurmak lazım. Bunu da basın kanalıyla yapabiliriz. Bu yıl festivalimiz kurtuluş gününü de içine alarak 4 gün sürecek. Geçen yıl 3 gün yapmıştık” dedi.

6 farklı ülkeden folklor gruplarının festivale gelerek gösterilerini sergileyeceklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Avrupa’daki tek Türk Belediye Başkanı olan Hasan Azis’in de festivale geleceğini açıkladı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yabancı ülkelerden gelecek konuklarla festivalin uluslararası boyuta taşınacağını dile getirerek, şunları kaydetti: “Festivalde, 6 yabancı ülkeden gelenler, çeşitli gösteriler sergileyecek. Bu sene katılacak ülkeler Romanya, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Moldova ve Gagavuzya. Bu yıl ki festivale Bulgaristan’ın Kırcali Belediye Başkanı Hasan Azis’de gelecek. Avrupa’daki tek Türk belediye başkanı olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, Yağcıbedir halısının en güzelini seçeceğiz ve en hızlı halı dokuma yarışması yapacağız. Etkinlikte, Sındırgı’nın yöresel kıyafetleri defilesini yapacağız. Yöresel kıyafetleri mankenlerle değil yerel halkın insanlarıyla buranın genç kızlarıyla yapacağız. 130’un üzerinde takı tasarımı yapan insanlara gelecek ve stantlar açacak. Bu tasarımcılar İzmir, Afyon, Maraş ve Bayburt’tan gelecek. Deve ve gelin alma oyununun yanı sıra yörük kültürüne ait düğün, bayram etkinlikleri ve keşkek dövme geleneği sergilenecek. Bisiklet yarışları, cirit müsabakaları olacak. Halk oyunları sergilenecek”

TÜRKİYE’DEKİ 2.DOĞAL ŞEHİR SINDIRGI

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Gaziantep’ten sonra Türkiye’deki 2.doğal şehrin Sındırgı olduğunu belirtirken leylek temalı logoları ile doğal şehir logosuna sahip tek ilçe olduklarını da ifade etti.

Toplantının sonunda Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.