20 ülke 20 kültür Bandırma’da buluştu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen “Türkçe Yaz Okulu 2018” programı kapsamında Bandırma’ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda halk oyunları gösterisi ve türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,Bandırma Kaymakamlığına Vekalet Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açış konuşmasını Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada “Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen “Türkçe Yaz Okulu 2018” programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde, ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.”ifadelerini kullandı.

Kafaoğlu : Nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel’in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü’nün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye’dir. Tarihte bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Bekarlar : Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk

Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, “Rengârenk bir atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum. Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre Enstitüsü’ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi Eylül Üniversite’sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve “Türkçe Yaz Okulu 2018” programı kapsamında 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir öğrenciler halk oyunları gösterilerinden sonra ise koro halinde “Türkiyem” şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren’in “Türkçe Yaz Okulu 2018” programı kapsamında üniversiteye gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.