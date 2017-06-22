2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Toplantısı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç toplantının açılış konuşmasının yaptıktan sonra 2016-2017 eğitim-öğretim yılının genel bir değerlendirmesini yaptı. Yıl içinde devam eden eğitim öğretim durumları ile ilgili bilgi vererek, karşılaşılan sorunlar, hassasiyet gösterilmesi gereken durumlar ve ihtiyaçlara değindi. Edremit’te hayırsever ve devlet yatırımları ile kazandırılan okullar, verilen seminerler, gerçekleştirilen projeler ve sosyal ve kültürel etkinlikler üzerinde duran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç; yıl içinde proje ve yarışmalarda başarı elde eden okullarımızı da tebrik ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının son dönemlere bırakılmaması gerektiğinin özellikle altını çizen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç; okulların ihtiyacı olan bakım, boya, temizlik ve bahçe düzenlemesi gibi ihtiyaçların karşılanması ile ilgili gereken önlemlerin alınmasını istedi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından okul müdürlerinin dilek ve görüşlerini dile getirmeleriyle toplantı sona erdi.