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15 Ağustos 2018 18:25

2018 sezonunun ilk ayçiçeği satışa çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2018 ayçiçek hasat sezonunun ilk ürünü, Bandırma Ticaret Borsası elektronik satış salonunda satışa sunuldu.

2018 sezonunun ilk ayçiçeği satışa çıktı

15 Ağustos 2018 18:25


Yılın ilk ayçiçeğini Kuşcenneti Mahallesi’nden Bedri Dinç adlı üretici getirdi. Yapılan ihale ile ürünün 50 kiloluk kısmını sembolik bedelle 10 liradan Bülent Encin adlı borsa üyesi satın aldı. Toplamda 2,5 ton olan ilk ürün ayçiçeğinin tamamı yapılan ihale sonunda 2,006 liradan yine Bülent Encin tarafından satın alındı.


Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, Borsa satış salonunda sadece Bandırma çiftçilerinin ürünlerinin satılmadığına dikkati çekerek.‘’ Yakın çevremizdeki şehirlerde üretim yapan çiftçilerinde ürünlerini satış salonumuza getirip satıyorlar. Burada değerlendiriyorlar. Ürünün Kalitesine göre fiyat oluşuyor. Bu nedenle üreticiler ürünlerine borsamıza getiriyorlar ve satışa arz ediyorlar. Doğal olarak üyelerimiz de standartlarına göre akredite laboratuvar tarafından kalitesi belirlenmiş analizi yapılmış ürünleri satın alma avantajına sahip oluyorlar” dedi.




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