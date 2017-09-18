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18 Eylül 2017 15:18

23 bin öğrenci için ders zili çaldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 23 bin 64 öğrenci için eğitim öğretim yılının ilk zili çaldı.

23 bin öğrenci için ders zili çaldı

18 Eylül 2017 15:18

Okulun ilk gününde Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı öğrencileri yalnız bırakmadı.


Edremit ilçesinde de tüm yurt genelinde olduğu gibi 2017-18 Eğitim ve Öğretim Yılı için ilk zil çaldı. Sabah saatlerinde öğrenciler okullarında ders başı yaptı. Edremit ilçesinde 23 bin 64 öğrenci ve bin 92 öğretmen ilk, orta ve lise kademelerinde eğitim ve öğretime başladı. Okulun ilk günün Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı okulları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldi. Özellikle okul hayatına merhaba diye minik ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile yakından ilgilenen Kaymakam Sırmalı tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim öğretim sezonu diledi.




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