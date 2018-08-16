29. Güre-Sarıkız hayrı pazar günü yapılacak

Güre Sarıkız Hayrı”, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Sarıkız’ın yaşadığına inanılan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkiinde yapılacak.

Edremit’e bağlı Güre-Kavurmacılar Mahallesi’nde yaşadığına inanılan Kaz Dağları’nın en bilinen efsanelerinden biri olan Sarıkız anısına, Edremit Belediyesi tarafından 29.’su düzenlenen anma etkinlikleri 19 Ağustos 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda, büyükşehir yasası gereği kapatılan Güre Belediyesi tarafından düzenlenen Sarıkız anma etkinlikleri 2014 yıldan bu yana Edremit Belediyesi tarafından devam ettiriliyor. Kavurmacılar mevkiinde Sarıkız anısına mevlit okunması ile başlayacak olan etkinliklerde geceden hazırlanan kazanlar dolusu yemek ve şerbetler katılan vatandaşlara ikram edilecek. Sabah saat 10.00’da başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek olan etkinlik için Güre Mahallesi’nden otobüslerle rink seferleri düzenlenecek.