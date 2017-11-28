3 Aralık Engelliler Günü ile ilgili toplantı yapıldı

3 Aralık Engelliler Günü Burhaniye’de her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanırken bu sene de yapılacak etkinlikler konusunda Burhaniye Belediyesi Encümen Salonunda toplantı yapıldı. Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem ve Başkan Yardımcısı Emine Özavcı ile Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar ve Dernek Yöneticileri Nail Tanık, Halil Eroğluer toplantıda yerlerini alırken Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır ve Burhaniye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ile Kültür Sosyal İşler Müdürü yapılacak etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Burhaniye Belediyesi tarafından yapılacak organizasyonda derneklerin de fikirlerini alarak en uygun etkinliği yapmayı planlayan Burhaniye Belediyesi hazırlıklarını sürdürüyor.