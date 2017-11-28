Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 16:06

3 Aralık Engelliler Günü ile ilgili toplantı yapıldı

Burhaniye Belediyesi 3 Aralık Engelliler Günü sebebiyle ilgili düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili hazırlıklarına başladı.

3 Aralık Engelliler Günü ile ilgili toplantı yapıldı

28 Kasım 2017 16:06


3 Aralık Engelliler Günü Burhaniye’de her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanırken bu sene de yapılacak etkinlikler konusunda Burhaniye Belediyesi Encümen Salonunda toplantı yapıldı. Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem ve Başkan Yardımcısı Emine Özavcı ile Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar ve Dernek Yöneticileri Nail Tanık, Halil Eroğluer toplantıda yerlerini alırken Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır ve Burhaniye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ile Kültür Sosyal İşler Müdürü yapılacak etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Burhaniye Belediyesi tarafından yapılacak organizasyonda derneklerin de fikirlerini alarak en uygun etkinliği yapmayı planlayan Burhaniye Belediyesi hazırlıklarını sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç