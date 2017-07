3. Tarım kampı başladı

sü düzenlenen ’Eğlenerek Üretiyorum’ yaz kampı Pazartesi günü başladı. Geçtiğimiz iki yıl boyunca büyük ilgi gören tarım kampına bu sene de katılım yoğun oldu.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın son derece önem verdiği bir proje olan “Tarım Kampı’nda” 7. sınıf öğrencileri hem eğleniyorlar hem üretiyorlar. Okulların tatil olmasıyla birlikte başlatılan ‘Eğlenerek Üretiyorum Yaz Kampı Projesi’ ile tarıma yönelik olarak öğrencilerin toprakla haşır neşir olması sağlanıyor. Burhaniye Meslek Yüksekokulu’nda konaklayan öğrenciler ailelerinden uzak olarak her işlerini kendileri yapıyorlar. Günün belirli saatlerinde Meslek Yüksekokulu yakınında bulunan Burhaniye Belediyesi tarafından hazırlanan tarlada çapa yapan ve ürün yetiştirmenin farkına varan çocuklar için ayrıca müzik dinletileri, halkoyunları, tiyatro- drama, yüzme, çeşitli spor etkinlikleri vs. gibi çeşitli kurslar da veriliyor. Yaz boyunca devam edecek olan kamp her hafta başında yeni öğrenci gurubuyla başlayarak 8 hafta devam edecek.

Tarım ve tarıma dair her konunun, yeni nesil çocuklara gösterilmesi, yediğimiz ürünlerin hangi aşamalardan geçerek sofralara geldiğinin bilincinin oluşturulması adına Tarım Yaz Kampı Projesini başlatan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal bu konu hakkında “Tarıma yönelik çapa yapma, ürün toplama aşamalarının tamamını öğrenciler yapıyor” dedi. Bu projeyi son derece önemsediğini belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal “Günümüzde çocuklarımız, bilgisayara bağımlı bir şekilde, dış dünya ile bağlantısını sanal ortamdan kurmaktalar. Biz bu projeyle geleceğimiz olan çocuklarımızın hem boş zamanlarını değerlendirmeleri hem de tarımsal üretim hakkında bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Ayrıca ülkemizde son zamanların önemli sorunlarından olan teknoloji bağımlılığı konusunda çocuklarımıza farkındalık yaratıyoruz. Teknolojiden uzak, birlikte vakit geçirmenin önemini ve zevkini öğreniyorlar. Teknolojik aletler olmadan da eğlenmenin mümkün olduğunu görüyorlar” dedi.