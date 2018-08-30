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30 Ağustos 2018 14:34

30 Ağustos kutlamalarında Atatürk heykelinin açılışı yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Sındırgı’da da coşku ile kutlandı.

30 Ağustos kutlamalarında Atatürk heykelinin açılışı yapıldı

30 Ağustos 2018 14:34

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen resmi kutlama töreni öncesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışını simgeleyen at üzerinde Atatürk heykelinin de açılışı yapıldı.


Açılış sonrası yenilenen Cumhuriyet Meydanında ilk çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Programa İlçe Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Atla, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Heykelin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edildiği belirtildi.


İlçe Jandarma komutanı Emre Aksu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Okunan şiirler sonrasında kaymakamlık makamında tebligat kabul edildi.


Dünya’ya Anlamlı Mesaj


Türkiye’nin içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş Atatürk heykelinin bulunduğu kaideye Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Türk Esareti Asla Kabul Etmez” sözünü yazdırarak dünyaya bir mesaj da Sındırgı’dan verdi. Atatürk heykeli ve yazı ile birlikte 30 Ağustos’a farklı bir iz bırakıldı.




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