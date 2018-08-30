30 Ağustos Zafer Bayramı Balıkesir’de kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıl dönümü Balıkesir’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerindeki ilk etkinlik Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtına sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtında tamamlanan etkinlik Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyelerinin tebriklerin kabulü ile devam etti. Kuva-yi Milliye alanında devam eden etkinliklere Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen.Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, BAÜN Rektörü Porf.Dr.Kerim Özdemir, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan davetliler ve vatandaşlar katıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen.Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu halkı ve askerleri yürüyerek selamlayarak bayramlarını kutladılar. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Öğretmen Yarbay Celal Çınar yaptı. Okunan şiirlerin ardından etkinlikler askerlerin geçit töreni ile sona erdi.